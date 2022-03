Daniela Ospina no quiere a James ni en fotos de la Selección Colombia

Tras la eliminación de la Selección Colombia de las eliminatorias del mundial, la modelo Daniela Ospina le dedicó un mensaje de apoyo a su hermano David y al equipo de fútbol en sus redes sociales, y les agradeció por “entregarlo todo en la cancha”. Sin embargo, muchos internautas notaron la falta del ’10 del equipo’, al parecer la empresaria habría escogido una foto precisa donde no posara su exesposo y padre de su hija Salomé.

Le puede interesar: Esposa de Will Smith fue contundente tras el episodio en los Premios Óscar

El mensaje de consuelo a los deportistas de la ‘tricolor’ quedó en segundo plano, pues los comentarios en la foto no se hicieron esperar, sus seguidores le reprocharon el por qué quitar de la escena al padre de su hija. “A James no lo quiere ni su ex” y “no lo publicas porque te regañan” fueron algunos de los cientos de comentarios que no perdonaron la ausencia del jugador.

¿Coincidencia o disgusto?

Si bien la pareja que finalizó su relación en el año 2017 ha reiterado en varias ocasiones la buena relación que tienen, especialmente por su hija Salomé, en las últimas semanas mucho se ha comentado por la nueva relación de Daniela con el reconocido actor venezolano Gabriel Coronel, con quien sostiene una relación hace meses y de quien se ve muy enamorada en sus publicaciones en redes sociales. Lo que ha dado pie a especular si esta sería la razón por la que Daniela no quisiera generar comentarios publicando a su ex.

Vea también: Los memes que deja el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Óscar

Por su parte James Rodríguez quien terminó hace un tiempo su noviazgo con la modelo Shannon de Lima, sostiene que por el momento no tiene pareja. Aunque mucho se ha especulado de él, incluso se afirmó hace varias semanas que podría estar saliendo con la cantante Karol G, también se ha rumorado una gran cercanía a la brasilera Erika Schneider. Lo cierto es que James no ha querido confirmar ninguna información y se ha mantenido al margen con su privada.

Puede ver: ‘Dos oruguitas’ llegó al corazón: así fue la presentación de Sebastián Yatra en los Óscar