Daniela Ospina reveló una compleja decisión antes de casarse con James Rodríguez: ¿qué pasó?

Daniela Ospina, la reconocida empresaria y modelo que fue la exesposa de James Rodríguez y es la mamá de Salomé, la hija mayor del futbolista, atendió una entrevista con Daniela di Giacomo, en el podcast 'Deja El Chou'.

Durante la conversación, la hermana de David Ospina, el arquero de Atlético Nacional, habló de las enseñanzas de la infancia, de cómo inició su amor por el voleibol, de cómo ha sido su vida siendo la confidente de su hija Salomé y del cariño que le tiene a España, uno de los países en los que ha vivido.

Además, en medio del diálogo, confesó que tuvo que tomar una difícil decisión antes de casarse con James Rodríguez y que, incluso, sintió que solo pudo superarla hace un año.

¿Cuál fue?

Esta fue la difícil decisión que Daniela Ospina tomó antes de casarse con James Rodríguez

Daniela Ospina, la exesposa de James Rodríguez, indicó que su proceso en el voleibol fue muy lindo porque logró brillar, llegar a la Selección Antioquia y ser convocada por la Selección Colombia. No obstante, también aclaró que su carrera se acabó muy rápido debido a que tomó la decisión de casarse a muy temprana edad.

"Fue todo muy corto porque mi vida ha sido como bien rapidita. Me casé muy joven, me fui de la casa y obviamente mi carrera se acabó a las 18 que fue cuando emigré", inició afirmando Daniela Ospina en el podcast de Daniela Di Giacomo.

"Todo fue una decisión y estoy en paz porque lo sané el año pasado. Mi única guerra conmigo misma fue que cuando salí del colegio tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos, hacer la Universidad y de paso jugar voleibol. Era como el sueño de niña, ya tenía todo listo, pero ahí es cuando me enamoro y decido otra parte", agregó.

En ese sentido, manifestó que para ella fue complejo decidir entre el voleibol, el estudio y el amor, pero que se decantó por lo que su corazón sentía.

Adicionalmente, explicó que el acto que le ayudó a sanar fue que su hija Salomé inició a jugar voleibol hace un año y que en una de las competencias ella pudo reencontrarse con una persona del pasado.

"Me dijo 'yo fui la persona que hice todo el contacto para que vinieras acá a jugar a Estados Unidos'. Te lo juro que la lágrima me brotó y ahí sentí que fue lo único que me faltó, pero después miré a Salo y entendí que decidí a ella, que me llena de paz", enfatizó Daniela Ospina.

El fragmento de la entrevista en el que se habla de este tema es sobre el minuto 23.

Este fue el palmarés que Daniela Ospina conquistó como jugadora de voleibol

Daniela Ospina alcanzó a jugar en cuatro equipos de voleibol. Su debut fue en el Itagui Voleibol Club, después pasó a Sabaneta Voleibol Club y, posteriormente, hizo parte del Leca de Portugal y el VP Madrid.

De esa manera, en sus años como jugadora activa, conquistó los siguientes cuatro títulos: