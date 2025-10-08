James Rodríguez tendría nuevo técnico en León: confirman acercamientos

El inicio de temporada para el Club León y James Rodríguez no ha sido el mejor. En tres presentaciones, el club esmeralda suma una sola victoria y dos derrotas, balance que lo tiene en las últimas casillas.

A su mal presente en la Liga MX, el León también suma la pésima presentación en la Leagues Cup, torneo donde no logró ganar un solo partido en tres presentaciones.

Ante este mal inicio, desde México empiezan a especular por la salida del técnico Eduardo Berizzo y por consiguiente los posibles reemplazos del chileno.

Este sería el nuevo técnico de James Rodríguez en León

Un ultimátum se le ha dado a Berizzo para los próximos juegos. En caso de no ganar, el técnico podría decir adiós al equipo mexicano.

De darse su rescisión, un nombre para reemplazarlo salió a la luz. Se trata de Martín Anseli, técnico argentino que pasó hace poco por el FC Porto de Portugal.

“En las últimas horas, han comenzado a rondar rumores de que la directiva de la Fiera tiene en la lista de opciones al estratega argentino, en caso de que el proyecto del Toto Berizzo, que no ha logrado caminar, termine antes de lo planeado”, informó el diario Olé desde Argentina.

Anselmi ya sabe lo que es dirigir en suelo manito, pues estuvo al mando de Cruz Azul en 2024 y los llevó a la final, misma que perdió contra el Club América.