Jessi Uribe reveló que está enfrentando una enfermedad y pidió ayuda: ¿de qué se trata?

El cantante, a través de sus redes sociales, dio detalles de lo que le está ocurriendo.

Foto: @jessiuribe3 en Instagram.

diciembre 10 de 2025
11:41 a. m.
Jessi Uribe, el reconocido cantante de música popular que recientemente se convirtió en el papá de Emilia, la también hija de Paola Jara, reveló en los últimos días que tiene una afección en su piel.

En consecuencia, en medio de esa coyuntura, no solo les contó a sus seguidores cuál es su diagnóstico, sino que también les pidió consejos para sentir alivio y evitar que su calidad de vida se vea afectada.

¿Cuál es la enfermedad que le fue descubierta a Jessi Uribe, el intérprete de 'Ok' y 'Si me ven llorando'? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la enfermedad que tiene Jessi Uribe en su piel

Jessi Uribe, en una historia de Instagram, confesó que está padeciendo 'dermatitis al 100' y mostró una foto en la que dejó ver que su rostro se encontraba ligeramente enrojecido.

Esta enfermedad, según los especialistas en medicina, inflama la piel y causa picazón. Por ende, no solo puede haber enrojecimiento, sino que también resequedad e, incluso, ampollas.

Teniendo en cuenta esos síntomas, una seguidora de Jessi Uribe le recomendó descansar debido a que, según ella, la dermatitis puede producirse por el estrés.

Además, otros fanáticos de la música del artista le pidieron que se cuide para que sus síntomas no empeoren y le encomendaron asistir a donde un dermatólogo.

¿Cuáles pueden ser las causas de la dermatitis, la enfermedad que padece Jessi Uribe?

De acuerdo con los médicos, la dermatitis puede ser causada por los siguientes factores:

  • Genética.
  • Productos que generen irritación como jabones, perfumes o detergentes fuertes.
  • El clima.
  • Las infecciones.

Es así como, por recomendación de los especialistas, ante la sospecha de padecer algún tipo de dermatitis es fundamental agendar una consulta para que se realicen los análisis correspondientes y puedan recetarse medicamentos y cremas que aceleren la recuperación.

 

