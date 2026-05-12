Se conocen nuevos videos sobre el asalto a un camión de valores en Soacha: uno de los ladrones murió

Con el paso de las horas, se siguen conociendo detalles sobre el atraco a un camión de valores en la estación de servicio Petrobras del sector de Terreros, en Soacha, Cundinamarca.

Noticias RCN tuvo acceso a nuevos videos de seguridad sobre el robo que un grupo de 10 delincuentes habría planeado a la caja fuerte de la estación, cuando la empresa de valores recogía cerca de 90 millones de pesos.

En ellos se ve a una van blanca merodeando la estación, antes de dejar a varias personas que se encontraban disfrazadas como trabajadores de Petrobras. Al bajar, interceptaron a los escoltas del camión de valores y, de acuerdo con las autoridades, lograron llevarse un costal que tendría efectivo dentro.

Así lo confirmó el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha: “Alrededor de las 9:20 de la mañana llega una van con siete sujetos que portaban uniformes de trabajadores de la empresa Petrobras (…). Estamos verificando. La información que nos da la empresa de valores es que se llevaron una tula, pero se está verificando si llevaba dinero o no”.

Uno de los presuntos atracadores falleció horas más tarde:

En medio del fuego cruzado, que obligó a clientes y trabajadores de la estación a buscar refugio, tres personas resultaron heridas: uno de los presuntos delincuentes, que falleció horas más tarde, y dos escoltas.

Uno de ellos, según la empresa de valores, se encuentra en estado crítico. Mientras, un segundo capturado espera a ser judicializado.

Varios implicados en el hecho lograron escapar en motos que esperaban cerca de la estación de servicio, sobre la Autopista Sur. Sin embargo, el coronel Gómez informó que:

“Con la llegada de la patrulla de vigilancia, por señalamiento de los guardas, una tercera persona es capturada e incautamos un arma de fuego que fue utilizada, presuntamente, en la comisión de estos hechos”. Las autoridades mantienen activo un plan candado para dar con los demás integrantes de la banda delincuencial.