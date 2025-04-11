CANAL RCN
David Beckham fue oficialmente nombrado 'caballero' por el rey Carlos III

El exfutbolista fue reconocido por su destacada contribución al deporte y su labor benéfica.

David Beckham
Foto Instagram @davidbeckham

noviembre 04 de 2025
12:45 p. m.
El martes 4 de noviembre, la leyenda del fútbol David Beckham fue nombrado caballero por sus servicios al deporte durante una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor.

El nombramiento de David Beckham

El acto estuvo presidido por el rey Carlos III, quien reconoció a Beckham por su destacada contribución al deporte y a la comunidad. El exfutbolista recibió la investidura de Caballero del Imperio Británico en una emotiva ceremonia a la que asistieron su esposa Victoria Beckham y sus padres.

La distinción llega tras haber sido incluido en la lista de Honores de Cumpleaños del monarca a comienzos de este año.

Por su parte, Victoria Beckham, quien ya había sido galardonada con la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2017 por su aporte a la industria de la moda, fue la encargada de diseñar el traje que su esposo lució durante el evento.

Una distinción de David Beckham

El título de caballero había estado sobre la mesa por más de una década. Beckham fue propuesto por primera vez en 2011, después de su papel clave en la organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, la condecoración fue aplazada debido a una investigación relacionada con evasión fiscal, lo que retrasó su nombramiento.

Su trayectoria y labor social de David Beckham

En junio, el Daily Mail reveló que Beckham fue nominado para la distinción por Unicef, organización con la que ha colaborado activamente durante más de 20 años, promoviendo iniciativas a favor de la infancia y el deporte.

El reconocimiento marca un nuevo capítulo en la carrera de Beckham, quien pasa a formar parte del reducido grupo de deportistas británicos con el título de “Sir”, símbolo del más alto honor concedido por la monarquía británica.

