“Te vuelves buena mintiendo”: dura revelación de Victoria Beckham en su documental

A través de su serie documental de Netflix, Victoria Beckham compartió aspectos de su vida tanto personales como profesionales.

¿De qué se trata el documental de Victoria Beckham?

A sus 51 años, Victoria Beckham reveló detalles sobre cómo alcanzó la fama y los retos que ha enfrentado a lo largo de su vida. Desde sus inicios en Spice Girls en 1994, Victoria tuvo que lidiar con la presión mediática y los titulares negativos por su aspecto, especialmente en una industria dominada por grupos masculinos. Sin embargo, aseguró que su paso por la agrupación también le brindó una sensación de libertad y empoderamiento.

Con el pasar del tiempo, Victoria descubrió su pasión por la moda creando su propia industria, pero la empresa tuvo una crisis económica a tal punto que le pidió ayuda a su esposo, David Beckham, quien la animó a superar ese momento complicado.

La diseñadora de modas logró estabilizar la situación financiera de su empresa gracias a un préstamo de 40 millones de dólares (unos 168.000 millones de pesos colombianos) otorgado por su marido, lo que le permitió mantener a flote su marca y continuar consolidando su carrera en la industria de la moda.

A lo largo del documental, Victoria aborda sobre su relación con David Beckham. Ambos recuerdan el inicio de su relación, cuando la mantuvieron en secreto y los distintos años que han ella acompañó al exfutbolista en España.

El trastorno alimenticio de Victoria Beckham

De igual manera, Victoria abordó sus problemas con la alimentación. Todo esto comenzó cuando tenía clases de teatro y un profesor le hizo un comentario sobre su peso, lo cual le generó mucha ansiedad y problemas de autoestima.

Cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy bueno mintiendo y nunca fui sincera al respecto con mis padres y nunca hablé de ello en público, destacó en el documental.

De igual manera, comentó que ha mantenido hábitos alimenticios muy estrictos durante varios años, pues lleva tres décadas sin probar un chocolate y sigue una exigente dieta basada en la plancha y verduras de vapor.