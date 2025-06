David Guetta confirmó concierto en Bogotá: cuándo, dónde y precios de las boletas

Los amantes de la música electrónica en Colombia tienen un motivo más para celebrar. El reconocido DJ y productor francés David Guetta, una de las figuras más influyentes de la escena EDM mundial, confirmó su regreso al país para una esperada presentación en la capital.

El Coliseo MedPlus será el escenario que vibrará con sus icónicos éxitos el próximo 17 de octubre, en un evento que promete ser una experiencia inolvidable para miles de fanáticos.

Esta visita, posible gracias a la gestión de las compañías de entretenimiento Breakfast Live y CMN Events, ratifica la importancia de Colombia como parada obligatoria en las giras de los artistas internacionales de mayor renombre.

Guetta, con una trayectoria que supera las dos décadas, ha sido pieza clave en la transformación del EDM en un fenómeno global, llenando estadios y festivales en cada rincón del planeta con sus producciones y sesiones de DJ. La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya se preparan para asegurar su lugar en lo que será una noche épica.

David Guetta estará en Colombia con todos sus éxitos

La carrera de David Guetta es un testimonio de éxito ininterrumpido y una influencia profunda en la música contemporánea.

Con más de dos décadas de trayectoria, ha sido un verdadero pionero y protagonista en la evolución del Electronic Dance Music (EDM), logrando que los sonidos electrónicos trascendieran las pistas de baile para conquistar las emisoras de radio y las listas de éxitos a nivel global.

Sus colaboraciones con artistas de talla mundial son innumerables, pero son sus himnos los que resuenan con mayor fuerza en la memoria colectiva. Temas como "Titanium", "When Love Takes Over", "Play Hard" o el más reciente "I’m Good (Blue)" no solo han liderado las listas de éxitos en todo el mundo, sino que también han marcado a una generación completa de amantes del dance y el pop.

Con un impresionante récord de más de 50 millones de discos vendidos y más de 14.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, el legado musical de David Guetta continúa creciendo y renovándose, consolidándolo como una leyenda viva de la música electrónica.

¿Cuándo y cómo adquirir las boletas para el concierto de David Guetta en Bogotá?

Para aquellos que deseen ser parte de esta fiesta electrónica, la organización ha dispuesto un cronograma de venta de boletas.

Los precios de las entradas oscilan entre los $189.000 + servicio y los $379.000 + servicio, ofreciendo diferentes opciones para el público.

La fase de preventa exclusiva estará habilitada para clientes del Banco Falabella. Esta iniciará el martes 24 de junio a partir de las 10:00 a.m. y se extenderá hasta el jueves 26 de junio a las 9:59 a.m.

Para el público general, la venta de boletas comenzará inmediatamente después, el jueves 26 de junio a las 10:00 a.m.

Es importante destacar que, para garantizar un ambiente acorde con el espectáculo, la edad mínima de ingreso al concierto de David Guetta en el Coliseo MedPlus será de 18 años.

Se espera una alta demanda de entradas, dada la popularidad del artista y la emoción por su regreso a los escenarios colombianos.