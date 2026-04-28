“Yo sé que me entiendes”: Juanda Caribe pidió perdón a su esposa desde La Casa de los Famosos

La décimo sexta semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia inició y el top 8 de participantes ha manifestado sentir gran presión por la finalización de la temporada que ha tenido giros inesperados en su trama.

Sin embargo, una de las disputas más comentadas, en las semanas recientes, ha sido la conducta de Juanda Caribe y su acercamiento con Mariana Zapata. La situación ha generado una lluvia de críticas, pues el hombre posee esposa y una pequeña bebé de meses.

¿Cuál fue el mensaje de Juanda Caribe para su esposa?

El presentador aprovechó un instante en solitario para enviar un mensaje a su esposa y manifestarle sus disculpas si con sus acciones ha llegado a ofenderla. Así mismo, le recalcó su sensación de bienestar en compañía de Mariana Zapata, quien se ha convertido en una de sus compañeras más cercanas dentro del exitoso reality del Canal RCN.

No obstante, las críticas no se han hecho esperar ya que cientos de internautas manifestaron su inconformidad con las palabras del hombre, quien incluso llegó a reiterar que sus acercamientos con la mujer han sido medidos.

“La verdad es que yo sé que tu me entiendes, yo sé que tú sabes lo que te quiero decir. Me siento muy bien con Mariana en cuanto a energía, compañía, a muchas cosas que son necesarias aquí y no me quiero quedar con la experiencia de que me cohibí de algo. Quiero sentir, quiero hacer todo lo que estoy haciendo”, expresó el hombre.

Sus declaraciones se dieron en medio de la reciente visita por parte de Yuli Ruiz, quien le manifestó al hombre que debía tener cuidado, pues hizo mención especial de la espera por parte de su familia en el mundo exterior.

Alejandro Estrada contra Juanda Caribe

Por otro lado, el actor rompió en llanto tras perder la reciente prueba por el liderazgo de la semana que quedó en manos de Juanda Caribe. Según sus palabras, con dicho triunfo el hombre podría ingresar a la final de la temporada.

Por su parte, Caribe no logró ocultar su emoción ante el desenlace de su prueba ya que reiteró que dicho triunfo es fundamental en el punto en el que se encuentra actualmente.