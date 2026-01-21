Familia de Yeison Jiménez pone 'tatequieto' a quienes se aprovechan de la imagen del artista

Hay un nuevo pronunciamiento del equipo y la familia de Yeison Jiménez tras el fallecimiento del artista de música popular el pasado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá. En esta oportunidad, buscan prevenir que algunas personas se aprovechen de la imagen del artista de forma inadecuada.

Según se indica en el documento, hacen un llamado para que quienes quieran usar parte del catálogo artístico o la imagen de Jiménez, deberán hacerlo cumpliendo con todo lo establecido por la ley, pues esto está protegido con la normativa vigente sobre derechos de autor y derechos conexos.

El llamado de la familia de Yeison Jiménez

"La familia de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo informan y aclaran a la opinión pública que, con el propósito de preservar de manera ordenada, responsable y respetuosa su memoria y su obra musical, toda solicitud, información o gestión relacionada con su catálogo artístico, uso de imagen, asuntos musicales o comunicaciones oficiales deberá ser canalizada exclusivamente a través del Dr. Juan Felipe Gómez Angarita, socio fundador de Gómez Asesores & Consultores".

En el documento indicaron que se agradecen los homenajes realizados en honor a Yeison Jiménez, pero solicitan no hacer uso no autorizado de su obra o imagen. "Estas medidas buscan proteger y honrar el legado artístico y humano que Yeison construyó a lo largo de su vida".

Nuevo comunicado de la familia de Yeison Jiménez - 21 de enero de 2026

Reacciones de los seguidores de Yeison Jiménez

Tras la publicación de este nuevo comunicado, los seguidores del artista caldense reaccionaron positivamente, asegurando que en redes sociales se evidenció que muchas personas simplemente se aprovecharon para generar contenido y ganar interacciones.

"He visto muchos aprovechados lucrándose de la muerte de Yeison, que poco pudor y respeto", comentó un usuario mostrando su indignación.

"Es verdad, ahora la muerte de Yeison Jiménez se convirtió en un negocio para todo y para todos", añadió otro.