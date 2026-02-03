Perro arriesgó su vida al perseguir a los cuidadores que lo dejaron abandonado en Santander

Hay indignación por un nuevo caso de maltrato animal que quedó registrado en video. Ocurrió en las carreteras de Santander y se evidenció el momento en el que un perro persiguió desesperadamente el carro en el que iban sus cuidadores.

El video evidencia el peligro que tenía el perro, debido a que estaba corriendo por una doble vía, pasando entre los carros y motos que transitaban por la carretera que conecta a Piedecuesta con Los Santos. A pesar del esfuerzo, no alcanzó a llegar al carro de color plateado y quedó abandonado.

Abandono ocurrió en la vía hacia Los Santos

Katherine Samudio, comandante operativa de la Policía de Bucaramanga, informó que las autoridades están al tanto y adelantan las respectivas investigaciones. Se espera conocer quiénes son los cuidadores gracias a la placa.

A través de redes sociales, los internautas mostraron su indignación y pidieron que se dé con el paradero de los responsables.

Gracias a la Ley Ángel, la cual rige desde hace algunos meses, se han endurecido las medidas contra aquellos que cometen maltrato animal. Uno de los puntos más importantes es que el delito dejó de ser excarcelable (supera los tres años).

Maltrato y abandono animal en Colombia

Además, le cerró la puerta a que aquellos que abusen sexualmente de los animales puedan recibir beneficios penales. Aparte de fortalecimiento en las condenas, la ley es clara en evitar que vuelvan a la tenencia.

De igual forma, aumentó las multas (hasta 60 salarios mínimos mensuales) y puso sobre la mesa nuevos agravantes, como violencia vicaria, difusión de pornografía, agresión con fines económicos y mutilación, entre otros.

Para las autoridades, plantea protocolos y medidas a la hora de interceder en estos casos, así como hojas de ruta para la concientización.