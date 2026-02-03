CANAL RCN
Colombia Video

Perro arriesgó su vida al perseguir a los cuidadores que lo dejaron abandonado en Santander

El animal no logró alcanzar el carro y quedó a la intemperie. El video ha dado de qué hablar.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 03 de 2026
03:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay indignación por un nuevo caso de maltrato animal que quedó registrado en video. Ocurrió en las carreteras de Santander y se evidenció el momento en el que un perro persiguió desesperadamente el carro en el que iban sus cuidadores.

Más de 135 mil niños están en vilo: ¿qué hay detrás del millonario déficit del PAE en Santander?
RELACIONADO

Más de 135 mil niños están en vilo: ¿qué hay detrás del millonario déficit del PAE en Santander?

El video evidencia el peligro que tenía el perro, debido a que estaba corriendo por una doble vía, pasando entre los carros y motos que transitaban por la carretera que conecta a Piedecuesta con Los Santos. A pesar del esfuerzo, no alcanzó a llegar al carro de color plateado y quedó abandonado.

Abandono ocurrió en la vía hacia Los Santos

Katherine Samudio, comandante operativa de la Policía de Bucaramanga, informó que las autoridades están al tanto y adelantan las respectivas investigaciones. Se espera conocer quiénes son los cuidadores gracias a la placa.

A través de redes sociales, los internautas mostraron su indignación y pidieron que se dé con el paradero de los responsables.

Gracias a la Ley Ángel, la cual rige desde hace algunos meses, se han endurecido las medidas contra aquellos que cometen maltrato animal. Uno de los puntos más importantes es que el delito dejó de ser excarcelable (supera los tres años).

Maltrato y abandono animal en Colombia

Además, le cerró la puerta a que aquellos que abusen sexualmente de los animales puedan recibir beneficios penales. Aparte de fortalecimiento en las condenas, la ley es clara en evitar que vuelvan a la tenencia.

Denuncian secuestro de perros en el Parque Nacional: así es el modus operandi de la peligrosa banda
RELACIONADO

Denuncian secuestro de perros en el Parque Nacional: así es el modus operandi de la peligrosa banda

De igual forma, aumentó las multas (hasta 60 salarios mínimos mensuales) y puso sobre la mesa nuevos agravantes, como violencia vicaria, difusión de pornografía, agresión con fines económicos y mutilación, entre otros.

Para las autoridades, plantea protocolos y medidas a la hora de interceder en estos casos, así como hojas de ruta para la concientización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

¿Qué cambió y qué sigue igual en Venezuela tras un mes sin Maduro en el poder?

Santa Marta

Potente avalancha en Santa Marta quedó registrada en video: la ferocidad que acabó con varias vidas

Lluvias En Colombia

Emergencia invernal en Córdoba: 18 municipios en alerta máxima por inundaciones

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Decisión judicial del equipo de Yeison Jiménez pone fin a homenaje: así lo anunciaron

Una acción judicial del equipo y la familia de Yeison Jiménez obligó a que un importante homenaje llegara a su final.

Donald Trump

Este es el mensaje con el que Donald Trump quiso recordar su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

Petro presentará sus conclusiones del encuentro en rueda de prensa, a las 4:00 de la tarde, desde Washington D.C.

James Rodríguez

James Rodríguez sorprende y este sería su nuevo equipo: “Aquí vamos”

Dólar

¡Cambio NOTABLE en el precio del dólar en el cierre de HOY 3 de febrero tras reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump!

Cuidado personal

El té que combate las arrugas del rostro al producir colágeno de forma natural