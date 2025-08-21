"Delincuente el que roba": colombiano es viral por vender camisetas piratas en el Santiago Bernabéu

Uno de los programas deportivos más vistos en España, 'El Chiringuito de Jugones', mostró la realidad de un ciudadano colombiano que se encuentra indocumentado en ese país y que por medio del 'rebusque', encontró la manera para salir adelante.

Previo a un partido del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, fue visto vendiendo camisetas falsas de este equipo. Lo reconoció abiertamente y las vende por apenas 20 euros, casi 7 veces menos de lo que cuesta una prenda original en la tienda oficial del club.

"Delincuentes los que roban, yo estoy trabajando"

El reportero de este programa lo acompañó durante su jornada, mostrando que las camisetas que vende son muy similares a la original en cuanto a los detalles. Asimismo, contó que invierte unos 10 euros por cada una, por lo que le gana €10 por cada venta.

Asegura que no conoce quién las fabrica y explicó que las compra en un sector comercial de Madrid. Ante el cuestionamiento sobre trabajar vendiendo ropa falsa, afectando a una multinacional como Adidas, respondió. "Es como quitarle un arroz a un granero".

Finalmente, cuando se le consultó sobre la legalidad de su forma de trabajo, comentó. "Delincuente es el que roba, yo estoy trabajando".

Los detalles de la vida de este vendedor colombiano

El joven indicó que es la forma que encontró para trabajar, pues se encuentra indocumentado junto a su esposa y un hijo. Salió de Colombia, pero con cada venta demostró que sigue siendo criollo con las frases que usaba para convencer a sus clientes.

Al final de la jornada, logró vender 50 camisetas a 20 euros, generando €250 en esta oportunidad. Sin embargo, detalló que la policía le ha quitado su mercancía en ocasiones previas, por lo que las ganancias no están aseguradas.