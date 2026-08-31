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Así fue el evento de Juanpis González en Bogotá: esto recaudaron para víctimas por el terremoto

Juanpis González logró ‘sold out’ en el Movistar Arena con cerca de 10.000 asistentes y grandes artistas. Esta fue la millonaria cifra recaudada.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
09:36 a. m.
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La música, el humor y la solidaridad se encontraron en Bogotá. El pasado sábado 29 de agosto se realizó The Juanpis Live Show en el Movistar Arena, un evento benéfico que logró ‘sold out’ y reunió a cerca de 10.000 personas.

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La jornada contó con reconocidos artistas colombianos y tuvo como principal objetivo recaudar recursos para ayudar a las víctimas del Chocó.

The Juanpis Live Show reunió a grandes artistas en Bogotá

La dinámica fue diferente a la de un concierto tradicional. Cada invitado llegaba primero a una entrevista con Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño. La conversación duraba cerca de 10 minutos y posteriormente cada artista interpretaba entre dos y cuatro canciones.

Luis Alfonso fue el encargado de abrir la jornada. Después pasaron Kapo, Manuel Turizo, Monsieur Periné, Santiago Cruz, ChocQuibTown, Manuel Medrano, Piso 21, Mike Bahía, Andy Rivera, Carlos Vives, Nidia Góngora y Feidcerró el gran show.

Santiago Cruz aprovechó su participación para presentar “Sigo en pie”, mientras que el público disfrutó de diferentes géneros musicales durante el evento.

Tras bambalinas también hubo varias figuras conocidas. Maleja Restrepo y Tatán Mejía estuvieron en el ‘backstage’, mientras Claudia Bahamón acompañó la jornada y recibió a varios de los artistas después de sus presentaciones.

¿Cuánto dinero recaudó el evento de Juanpis González?

Uno de los puntos centrales de la noche fue la recaudación de recursos. Durante el espectáculo se proyectó un código QR para que los asistentes pudieran realizar aportes directamente.

Por medio de este mecanismo se consiguieron $131 millones, mientras los influenciadores Rubigol y Mario Ruiz también impulsaron las donaciones desde la zona de la calle 85.

Sin embargo, la cifra total fue mucho mayor. Sumando boletería, aportes y los demás recursos generados alrededor de The Juanpis Live Show, la organización reportó una recaudación cercana a los $2.489 millones.

Así, una noche que reunió a algunas de las figuras más reconocidas de la música colombiana terminó convirtiéndose en una multitudinaria iniciativa solidaria en favor de las comunidades afectadas en el Chocó.

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