"No siempre lo más caro es lo mejor": denuncian gusano en un plato del restaurante de James

A mitad de año mucho se habló respecto a James Rodríguez y la apertura de su exclusivo restaurante Arrogante en Bogotá. El precio de los platos, el menú innovador y la experiencia inédita hacían parte de las cosas que más llamaba la atención en su lanzamiento.

Con el tiempo, Arrogante ha demostrado tener un éxito innegable y todos los comensales que em redes sociales han publicado su experiencia, han dejado muy buenos comentarios sobre la calidad de la comida y del servicio, además de la temática que ofrece el restaurante para entretener a los clientes.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la vivencia no muy agradable que tuvo un usuario de redes sociales que precisamente se dedica a visitar restaurantes para comentarlos en diferentes plataformas y así recomendarlos o no.

A cliente del restaurante de James le apareció gusano en la comida

En su cuenta de X, el usuario @Miguel_G_1_1, quien cuenta con casi 13.000 seguidores, reveló que asistió a Arrogante después de anhelarlo por mucho tiempo y que su experiencia fue un poco amarga por cuenta de un gusano que apareció en uno de los platos que ordenó.

Miguel relató que fue con un acompañante y pidieron el menú exclusivo "experiencia Arrogante', en el que ofrecen los platos más elegidos del restaurante. El usuario dijo comenzaron con una entrada de carpaccio de pulpo, que aunque no le tenía mucha fe, terminó superando sus expectativas, pero todo se vino abajo con lo que pasó después.

"Todo cambió cuando al 4 paso de la experiencia nos traen la pizza de la casa, que por cierto estaba rica en el pedazo que íbamos comiéndonos, hasta que mi amigo se percató que algo se estaba moviendo en la pizza, y siii, era un gusano", escribió.

Y continuó: "Obviamente la 'experiencia' pasó de ser de 10 a 0, yo soy una persona súper tranquila, no hice show ni nada porque entiendo que todos cometemos errores. (No me imagino si le pasaría a una persona de más de 40 años o bien gomelo)".

¿Se pronunciará James Rodríguez?

Miguel detalló que reportó la incómoda situación con el administrador de Arrogante y con el mesero, quienes se disculparon y mostraron su voluntad de borrar esta vergüenza, pero más allá de esa actitud de buena fe, se mostró inconforme y bastante molesto con que en un restaurante de la calidad y exclusividad como este, se presenten sucesos de este tipo en la comida.

Finalmente, hizo una reflexión dejando ver su opinión final sobre Arrogante, asegurando que "'no siempre lo más caro es lo más bueno' revisen siempre su comida, paz y amor". ¿Se pronunciará James Rodríguez?.