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"Lo veo": famosa vidente reveló preocupante predicción relacionada con Colombia. ¿Cuál fue?

¿Qué podría pasar en las próximas semanas, de acuerdo con la vidente? Descubra sus declaraciones.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
07:27 p. m.
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En los primeros meses del 2026 se han presentado varios sucesos que han conmocionado a la población mundial.

Por lo tanto, teniendo en cuenta esa coyuntura, los ciudadanos han querido preguntarle a una famosa vidente acerca de lo que podría pasar próximamente y ella respondió en las últimas horas.

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Se trata de Alexandra Vidente Mundial, que en su más reciente análisis advirtió a Colombia, a México y a Estados Unidos. ¿Cuál fue la razón?

Esta fue la predicción con la que Alexandra Vidente Mundial alertó a Colombia

De acuerdo con las visiones que ha tenido Alexandra Vidente Mundial, en Colombia, México y Estados Unidos no solo podrían presentarse movimientos telúricos considerables, sino que también caídas de aviones.

"Vuelvo a ver la caída de un avión en los próximos días y en las próximas semanas. Esto podría ser en Colombia, México y Estados Unidos", comenzó diciendo la astróloga.

"Además, también veo temblores y movimientos de tierra. Esos tres países tendrán movimientos del aire y del cielo. Pónganle el ojo a mis predicciones porque no me equivoco", agregó.

Sus palabras exactas se pueden escuchar aquí:

¿Alexandra Vidente Mundial ha hablado de las elecciones presidenciales en Colombia?

Esta astróloga, que se ha posicionado como una de las más conocidas en TikTok, también ha analizado el panorama político en Colombia y se ha decantado por un candidato.

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Según ella, Iván Cepeda tiene una gran aura astrológica y, por lo tanto, sería la principal opción para reemplazar a Gustavo Petro, que será el presidente de Colombia hasta el 7 de agosto de 2026.

Además, de acuerdo con Alexandra Vidente Mundial, este candidato obtendría la victoria en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

 

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