CANAL RCN
Tendencias

Jhorman Toloza le habría puesto fin a su relación con Alexa Torrex, de La Casa de los Famosos: esto dijo

La pareja de Alexa Torrex se pronunció con contundencia en sus redes sociales.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
05:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el último tiempo, la relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza ha presentado dificultades.

La participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tuvo un acercamiento en la competencia con Tebi Bernal e, incluso, en un posicionamiento, ella misma se refirió a Jhorman como su 'exesposo'.

Hubo fuerte castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó
RELACIONADO

Hubo fuerte castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó

Sin embargo, a pesar de esa situación, Jhorman Toloza afirmó en sus redes sociales que estaría junto a su prometida hasta el final y que está seguro de que el 'coqueteo' con Tebi Bernal es falso.

No obstante, en los últimos días, los papás de Alexa Torrex tuvieron un diálogo con Buen Día Colombia y manifestaron que no están de acuerdo con la relación de su hija.

Por lo tanto, Jhorman Toloza no solo se molestó y expresó que no había ninguna necesidad de revelar esa realidad, sino que subió una historia en la que también dio a entender que está comenzando a visualizarse como una persona soltera.

Este fue el mensaje con el que Jhorman Toloza le habría puesto fin a su relación con Alexa Torrex

En la tarde del 3 de abril, Jhorman Toloza le tomó una foto a su almuerzo y escribió lo siguiente:

Sopa de novio estando soltero, jajaja.

Además, posteriormente, publicó un reel cantando 'Qué vuelta vox', el tema musical de Feid que tiene un tono de despecho, y dejó otro mensaje que ha dado de qué hablar.

"¿Que un beso no es infidelidad? Tu lealtad es un chiste. ¿Me crees idiota?, dijo.

¿Qué ha pasado con Alexa Torrex en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Hasta el viernes, Alexa Torrex era una de las participantes que se encontraba en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Alexa Torrex saldría de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Su pareja sorprendió con este mensaje
RELACIONADO

¿Alexa Torrex saldría de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Su pareja sorprendió con este mensaje

No obstante, Tebi Bernal tenía una salvación 'bajo la manga' y decidió sacar a Alexa Torrex de la placa de nominación definitiva.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Andrea Valdiri

¿Cuánto vale el lujoso carro que Andrea Valdiri le regaló a su pareja? Así fue su reacción

Monserrate

¿De dónde viene el mito de que las parejas que suben a Monserrate se separan?

Astrología

"Fuerte": reconocida vidente hizo escalofriante predicción sobre Colombia

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Con la escalera humana: habitantes del barrio Manrique salvaron a joven que fue arrastrado por la corriente

También en el barrio Manrique un menor de cinco años falleció en medio de las emergencias generadas por las lluvias, luego de que el muro de una vivienda cayera sobre él.

Liga BetPlay

Cúcuta sorprendió al América de Cali y hay movimiento clave en la tabla del descenso

El cuadro 'Motilón' hiló cinco partidos seguidos sin derrotas y provoca un caos en la tabla del descenso de la Liga BetPlay.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reaparece en pleno Domingo de Resurrección: "Cristo acompaña a su pueblo"

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho

Finanzas personales

¿Cuál es el precio promedio del arriendo de un apartamento de dos habitaciones?