Jhorman Toloza le habría puesto fin a su relación con Alexa Torrex, de La Casa de los Famosos: esto dijo

En el último tiempo, la relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza ha presentado dificultades.

La participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tuvo un acercamiento en la competencia con Tebi Bernal e, incluso, en un posicionamiento, ella misma se refirió a Jhorman como su 'exesposo'.

Sin embargo, a pesar de esa situación, Jhorman Toloza afirmó en sus redes sociales que estaría junto a su prometida hasta el final y que está seguro de que el 'coqueteo' con Tebi Bernal es falso.

No obstante, en los últimos días, los papás de Alexa Torrex tuvieron un diálogo con Buen Día Colombia y manifestaron que no están de acuerdo con la relación de su hija.

Por lo tanto, Jhorman Toloza no solo se molestó y expresó que no había ninguna necesidad de revelar esa realidad, sino que subió una historia en la que también dio a entender que está comenzando a visualizarse como una persona soltera.

Este fue el mensaje con el que Jhorman Toloza le habría puesto fin a su relación con Alexa Torrex

En la tarde del 3 de abril, Jhorman Toloza le tomó una foto a su almuerzo y escribió lo siguiente:

Sopa de novio estando soltero, jajaja.

Además, posteriormente, publicó un reel cantando 'Qué vuelta vox', el tema musical de Feid que tiene un tono de despecho, y dejó otro mensaje que ha dado de qué hablar.

"¿Que un beso no es infidelidad? Tu lealtad es un chiste. ¿Me crees idiota?, dijo.

¿Qué ha pasado con Alexa Torrex en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Hasta el viernes, Alexa Torrex era una de las participantes que se encontraba en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

No obstante, Tebi Bernal tenía una salvación 'bajo la manga' y decidió sacar a Alexa Torrex de la placa de nominación definitiva.