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Bogotá: autoridades recuperaron cuatro vehículos de alta gama que fueron robados de un taller en el 7 de agosto

Los vehículos fueron recuperados en vía pública y parqueaderos de los barrios Molinos, Palermo y Claret.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
09:03 p. m.
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Durante la jornada del sábado, 4 de abril, las autoridades lograron recuperar cuatro vehículos de alta gama que fueron robados, en medio de la madrugada, de un taller en el barrio Siete de Agosto, suroriente de Bogotá.

En las cámaras de seguridad del local, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se ve el momento exacto en el que varios delincuentes ingresan, a oscuras, y hurtan dos automóviles y dos camionetas, avaluados en cerca de 1.000 millones de pesos.

De inmediato, las autoridades activaron planes de control en diferentes puntos de la ciudad que permitieron identificar y recuperar los cuatro vehículos en vía pública y parqueaderos de la localidad. En concreto, fueron encontrados en los barrios Molinos, Palermo y Claret.

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Autoridades refuerzan su llamado a interponer las denuncias por hurto a vehículos de manera oportuna:

Los cuatro vehículos fueron recuperados y entregados a sus dueños, en un plazo no mayor a 24 horas, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. De ahí el llamado que el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la estación de Policía de la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizó a la ciudadanía:

“Gracias a la oportuna reacción de las zonas de atención, se logró la ubicación de los vehículos en diferentes puntos de la localidad de Rafael Uribe. Estos vehículos ya fueron entregados a sus propietarios. Invitamos a la comunidad a que siga denunciando todas las afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea de emergencia 123”.

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Localidades con más casos de hurto a vehículos en lo que va de 2026:

Durante el primer trimestre de 2026, las autoridades registraron 1.318 casos de hurto a vehículos en Bogotá: 525 automóviles y camionetas y 793 motocicletas. Las cifras, aunque alarmantes, representan una disminución del 28% con respecto al 2025 y las localidades con más reportes en lo que va del año son: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá.

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