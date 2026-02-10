"Mientras Dios me dé vida": desgarradora PROMESA de la hermana de Yeison Jiménez exactamente un mes después de su muerte

Hace un mes, Colombia comenzó a vivir un luto profundo tras el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez junto a su piloto Fernando Torres y sus compañeros Waisman Mora, Jefferson Osorio, Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez.

La avioneta despegó de Paipa con rumbo hacia Medellín, pero perdió altura tan solo tres minutos después y cayó en picada en la vereda Romita.

Sin embargo, todavía no se han revelado las causas exactas por las que la aeronave falló cuando ya se encontraba en el aire.

En la mañana de este 10 de febrero, teniendo en cuenta que se cumple el primer mes de la partida de Yeison Jiménez y los integrantes de su equipo de trabajo, sus familiares volvieron al sitio exacto en el que cayó la aeronave y rezaron junto a un cura.

Además, llevaron ramos exequiales para continuar honrando la memoria de Yeison, Juan Manuel, Waisman, Jefferson, Óscar y Fernando.

En medio de esa coyuntura, Lina Jiménez subió un video a Instagram y realizó una conmovedora promesa. ¿Cuál fue?

Esta fue la conmovedora promesa que realizó la hermana de Yeison Jiménez exactamente un mes después de su muerte

Lina Jiménez grabó una historia de Instagram, mostró un poco de la ceremonia celestial que se está llevando a cabo y prometió volver mes a mes.

"Nunca los vamos a olvidar. Cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida", escribió la hermana de Yeison Jiménez.

"Todos duelen", concluyó en un comentario adicional.

El desgarrador mensaje de Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez, tras un mes de su muerte

En las primeras horas de este 10 de febrero, Alejandro Jiménez recordó a Yeison Jiménez con un video y le dedicó el siguiente mensaje:

"Hermano, ha pasado un mes y sigo esperando que esto sea un error, una pesadilla larga de la que aún no despierto. Tu ausencia no se entiende, solo se siente y duele. Hay momentos en los que quiero contarte algo y se me rompe el alma al recordar que ya no estás", indicó.

"El mundo siguió, pero yo me quedé detenido en el día que te fuiste. Nadie te reemplazará, nadie ocupa tu lugar. Fuiste y seguirás siendo una parte de mí", añadió.