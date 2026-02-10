El olfato de dos valientes perros fue suficiente para dar contundente golpe contra los narcos en Valle

Toro y Tino son dos perros que, más que generar ternura, son los responsables de contundentes golpes contra el narcotráfico en bodegas de Cali y Yumbo.

Hace algunos días, se supo que impidieron el envío de ocho encomiendas plagadas de droga, conocidas también como narcoencomiendas. Para dar con este hallazgo, solo necesitaron confiar en la destreza de su olfato.

¿Cómo estaba escondida la droga?

Las ocho encomiendas contenían 127 kilos de marihuana (120 mil gramos) y tenían como destino llegar a diferentes puntos a lo largo del país. Luego de que los perros olieran algo extraño, los agentes antinarcóticos se pusieron manos a la obra.

La droga estaba camuflada en cajas de cartón, bolsas plásticas, champú y aceite. La Policía indicó que esta es una modalidad altamente usada por los delincuentes para que las sustancias pasen los protocolos de inspección.

¿Cómo entrenan a los perros?

El Gobierno de Mendoza en Argentina explica en su sitio web que el entrenamiento de los perros antinarcóticos es fundamental, debido a que desempeñan una función pilar en los operativos.

Para potencial su sentido del olfato, los entrenan desde que son cacorros. Deben aprender a subirse en los vehículos, trabajar en las alturas y no tenerles miedo a los sonidos fuertes. De igual forma, generan una conexión con los uniformados.

Ahora bien, el entrenamiento se hace bajo una modalidad de juego. Esto, para que el resultado sea el esperado.

Los perros entonces se enfocan en buscar un juguete, el que en el futuro será la droga que encuentren. Cuando pulen la habilidad de hallar objetos, los ponen a prueba con sustancias reales.

Es importante recordar que hay un cuidado profundo, por lo que no hay riesgo de intoxicación. Inclusive, la droga es mezclada con químicos que impiden una tragedia.