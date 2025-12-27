CANAL RCN
Tendencias

Destinos ideales para viajar a comienzos de 2026 en Sudamérica

Estos son los destinos imperdibles para viajar por Sudamérica en 2026 e iniciar el año con energía.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
09:31 a. m.
El calendario marca un nuevo comienzo y, con él, la oportunidad de hacer las maletas. El inicio de 2026 se perfila como un momento ideal para viajar por Sudamérica, una región que combina diversidad natural, riqueza cultural y opciones para distintos presupuestos.

Enero, febrero y marzo suelen ofrecer climas favorables en varios países, menor congestión turística tras las fiestas y una agenda cultural activa que invita a descubrir destinos con otra mirada.

Viajar a comienzos de año no solo permite aprovechar tarifas más competitivas en vuelos y hospedajes, sino también vivir experiencias más auténticas. Desde playas tropicales hasta ciudades históricas y paisajes de montaña, Sudamérica ofrece alternativas para quienes buscan descanso, aventura o conexión cultural.

Destinos en Sudamérica para comenzar el 2026 con clima y experiencias únicas

Uno de los destinos más recomendados para iniciar el año es Cartagena de Indias, en Colombia. Sus días soleados, playas cercanas y oferta gastronómica la convierten en una elección atractiva para quienes buscan combinar historia y descanso.

Además, enero y febrero suelen ser meses secos, ideales para recorrer su centro histórico y disfrutar del Caribe.

En Perú, la ciudad de Cusco y el Valle Sagrado siguen siendo protagonistas, aunque el inicio del año invita a planear con antelación debido a la temporada de lluvias.

Aun así, la menor afluencia turística permite recorrer sitios arqueológicos con mayor tranquilidad y vivir celebraciones locales llenas de tradición.

Otro destino que gana protagonismo es Buenos Aires, Argentina. Durante el verano austral, la capital ofrece una agenda cultural activa, parques llenos de vida y una gastronomía que atrae a viajeros de toda la región. Además, su conectividad facilita escapadas a destinos cercanos como Uruguay.

Lugares económicos y emergentes para viajar a comienzos de año

Para quienes buscan opciones más económicas, La Paz, en Bolivia, se consolida como una alternativa interesante. Su riqueza cultural, mercados tradicionales y paisajes andinos ofrecen una experiencia diferente a precios accesibles.

Asimismo, Quito, en Ecuador, combina historia colonial, cercanía a la Mitad del Mundo y acceso a entornos naturales ideales para el turismo de inicio de año.

En el sur del continente, Chile destaca con destinos como Valparaíso y Santiago, donde el verano permite disfrutar de viñedos, costa y vida urbana en un solo viaje. Estas ciudades ofrecen buena infraestructura turística y una variada agenda cultural.

Sin duda, comenzar el 2026 viajando por Sudamérica es una invitación a descubrir destinos que mezclan tradición, naturaleza y modernidad. Elegir bien el lugar y planear con anticipación puede convertir los primeros meses del año en una experiencia memorable, ideal para empezar una nueva etapa con energía renovada.

