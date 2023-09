Diego Sáenz reveló las razones por las que regresó a la soltería

Finalizada su participación en el reality de cocina Masterchef Celebrity del Canal RCN, Diego Sáenz fue invitado al programa Buen Día Colombia, donde reveló detalles del programa, de sus compañeros y de su relación afectiva con Laura Barjum.

En diálogo con los presentadores, Sáenz confirmó este 18 de septiembre su ruptura amorosa con la exreina de belleza y exparticipante también de Masterchef. Durante la charla, el presentador y músico recalcó que su noviazgo terminó en buenos términos.

Diego Sáenz y Laura Barjum dieron por terminada su relación

Con sorpresa recibieron esta noticia los televidentes, ya que hace unas semanas Laura Barjum en charla con Santiago Vargas, periodista del canal RCN había mencionado: “Con Diego seguimos, seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados”.

En esta conversación, Barjum además mencionó que se encontraba en Estados Unidos cumpliendo uno de sus sueños: “Hemos tenido nuestras citas a larga distancia. Me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”.

El exparticipante de Masterchef habló sobre su ruptura amorosa

Sáenz confirmó que dieron por terminada su relación de dos años: “Terminamos hace varias semanas. No tiene nada que ver Masterchef porque pues esto lo terminamos de grabar hace un rato ya. Nosotros nos conocimos como amigos y como buenos compañeros de trabajo. Hay cosas que como pareja ya no están funcionando y es muy sensato hacer un stop, nos queremos. Sigámonos amándonos, somos muy buenos amigos”.

En entrevista, Diego Sáenz habló sobre la distancia que tuvieron entre Los Ángeles y Bogotá. “Puede que haga parte del proceso, ella estuvo estudiando mes y medio por fuera del país. Tal vez esto haya servido para meditar y para hacer una introspección como pareja y como personas y decir venga, lo mejor es parar antes de que esto se vaya para donde no se debe ir y dañarlo”.

Por último, la presentadora Violeta Bergonzi le preguntó si contemplaría la opción de regresar con Laura Barjum y Diego respondió: “en este momento creo que no, pero el tiempo te da esa respuesta, yo hoy no te podría responder eso. Yo estoy tranquilo porque aquí no pasó nada de irrespeto, desleal, no pasó nada, creo que no hay que meterle tanto drama… las personas terminan, las personas pueden terminar y no precisamente por algo malo”.

