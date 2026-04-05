Diomedes Díaz: “Sin Medir Distancias” tendrá videoclip oficial hecho con historias de sus seguidores

A cuatro décadas de su lanzamiento, “Sin Medir Distancias” vuelve a emocionar a Colombia con una iniciativa inédita.

La canción más emblemática de Diomedes Díaz tendrá, por primera vez, un videoclip oficial construido a partir de las historias reales de sus seguidores, en una apuesta que mezcla memoria, música y experiencias personales.

La convocatoria fue abierta por Sony Music Colombia como parte de la conmemoración de los 40 años de este himno del vallenato, invitando a los colombianos a compartir momentos significativos de sus vidas acompañados por esta canción.

Una canción que se convierte en memoria colectiva

Más que un videoclip tradicional, el proyecto busca construir un relato emocional del país. “Sin Medir Distancias” ha estado presente en propuestas de matrimonio, celebraciones, viajes y reencuentros, convirtiéndose en una banda sonora para distintas generaciones.

“La iniciativa propone un ejercicio colectivo de memoria”, explican desde la organización, que espera reunir historias auténticas que reflejen el impacto de la canción en la vida cotidiana de millones de personas.

El tema, lanzado en 1986 como parte del álbum “Brindo Con El Alma”, junto al acordeón de Colacho Molina, se ha consolidado como una de las piezas más importantes del repertorio del artista y una de las más escuchadas en plataformas digitales.

¿Cómo participar en el videoclip oficial?

La convocatoria estará abierta entre el 31 de marzo y el 23 de abril. Para participar, los interesados deben subir un video a sus redes sociales utilizando la canción de fondo y luego registrar el enlace en la plataforma oficial.

Cada persona podrá participar una sola vez y deberá ser mayor de edad. Los contenidos serán evaluados en un proceso de curaduría, en el que se seleccionarán las historias más emotivas para integrar el videoclip final. “La participación no garantiza la aparición en la pieza final”, aclaran.

Como incentivo adicional, uno de los participantes recibirá un teléfono inteligente como reconocimiento.

El lanzamiento del videoclip está previsto para el 26 de mayo de 2026, fecha del natalicio del “Cacique de La Junta”, en un homenaje que promete unir generaciones a través de la música y la memoria.