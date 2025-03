Tensión al rojo vivo: Karina García y Lady Tabares se enfrentan en acalorada discusión en La Casa de los Famosos

La convivencia en La casa de los famosos se ha visto sacudida por un fuerte enfrentamiento entre dos de sus participantes más destacadas: Karina García y Lady Tabares.

El incidente, que tuvo lugar en el gimnasio de la casa, generó tensión en el grupo de las chicas fuego, tanto así, que Yina Calderón tuvo que interceder.

Así fue el enfrentamiento entre Lady y Karina

Toda la discusión se dio cuando las tres mujeres, Yina, Karina y Lady, se encontraban hablando de otros participantes dentro de la casa.

Ante esto, Yina y Lady criticaron a Karina por su forma de ser con personas que han tenido discusiones con el grupo de estas mujeres.

"Amiga si tu sientes que alguien te trata mal o te afectó, trata de mantener la distancia", le dijeron.

A las críticas, Karina rompió el silencio y dijo que todas ellas muchas veces habían caído en ese error de hablarse con personas que las habían ofendido.

El comentario de Karina, despertó el malestar de Lady quien le expresó que no generalizara porque ella también era claro ejemplo de esto, y le puso el caso de 'El negro' Salas y Yana Karpova.

La conversación se subió de tono y terminó con Lady arremetiendo contra Karina y yéndose de la charla.

"Quién te está juzgando, nadie lo está haciendo", dijo Lady.

Al ver la furia de Lady, Karina no dudó en expresar también su malestar, pero Yina intercedió.

"Lady por qué se pone así, ella tiene un carácter demasiado fuerte. No le gusta perder y cuando no tiene la razón se molesta. Yo ya me cansé.".