Melissa Gate y Karina protagonizaron fuerte discusión en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos vivió este viernes momentos de tensión entre los participantes. En esta oportunidad, Melissa y Karina, se vieron envueltas en una dura discusión que terminó con una de ellas pidiendo su salida.

El problema central de esta choque entre ambas influenciadoras se dio por cuenta de Yina Calderón. Y es que esta participante le reclamó con fuerza a Melissa por un comentario hecho en contra de Karina, donde aseguró que sus amigas no la querían tras la Toxi Costeña salvar a Lady Tabares y no a ella.

Ante esto, Yina estalló y le resaltó que el problema es entre ellas dos y que dejara en paz a sus amigas.

Discusión entre Karina y Melissa

Tras este comentario, Melissa le pidió a Karina que no llevara Yina Calderón al cuarto Agua. Esto no le gustó para nada a la creadora de contenido y desató una discusión.

"Karina te voy a pedir un favor, trata de que tus amigas que me odian no vengan a este cuarto para evitar problemas. Hagan sus reuniones o cosas allá. Demalas Karina, evitar los problemas, si vos sabés que hay una persona a la que yo no le caigo bien y la traes al cuarto, terrible me parece", le dijo Melissa.

Ante este reclamo, Karina le pidió respeto a su compañera dentro de la casa.

"Ellas me vinieron a saludar, no me la montes a mí y háblame pasito porfa que tú sabes que yo siempre te he respetado, yo no tengo la culpa. No me grites que tú sabes que yo con vos nunca me meto (...) Yo voy a impedir que entre, la casa es de todos", dijo Karina.

"Si no quieres que la gente reaccione trata de controlar tu lengua ¿para qué tienes que decir cosas que duelen?", añadió.

Video de la pelea entre Karina y Melissa

