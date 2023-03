¿Quiere ahorrar energía en casa? Estos dispositivos ayudarán a que el recibo no le llegue tan caro

Ahorrar energía en casa es un hábito que desean las familias colombianas, aún más en la región de la costa Caribe donde el valor de los recibos llega siempre elevado.

En este orden, el ahorro de energía se convierte en un reto para muchas familias, esto con la finalidad de darle un alivio al bolsillo que cada día se ve afectado por el encarecimiento de los productos de la canasta familiar entre otros aspectos.

Ante esto, es clave mencionar que hay muchos factores que tienen que ver con el incremento del recibo de energía en los hogares, entre estos, la forma en que utilizamos los electrodomésticos en casa. Por esto, hay una serie de estrategias que se pueden comenzar a poner en práctica para ahorrar energía y no afectar tanto el bolsillo.

Pero, si bien hábitos como ver menos televisión, usar menos el horno, mantener bombillos apagados ayudarán a que el valor del recibo no venga tan elevado, hay también unos elementos que podrán ser adquiridos y comenzar a ser usados en casa con la finalidad de ahorrar.

El plus de esto es que no deberá renunciar a los aparatos que generalmente usa, sino que los elementos cumplen la función de minimizar el impacto del alto costo de energía. Estos aparatos o dispositivos tienen una característica en común: se pueden programar, son inteligentes, porque fueron creados precisamente para optimizar el gasto de energía.

¿Cuáles son los elementos?

Enchufes programables: le darán la posibilidad de que decida en qué momento se enciendan y apaguen. Para lograr esto tiene en su sistema un temporizador que abre y cierra el circuito de forma automática en un tiempo específico. Entonces, si por alguna razón se le olvidó apagar las luces, con estos enchufes es cuestión de programarlos y listo. Termostatos inteligentes para la calefacción: si vive en un lugar frío estos aparatos son perfectos para que mantenga su hogar caliente sin gastar demasiada energía. Los termostatos inteligentes permiten regular la intensidad evitando que la caldera funcione todo el tiempo al 100 % de su capacidad. Además, usted podrá programarlos para que tenga siempre una temperatura constante, es decir, cuando haya alcanzado una temperatura promedio se apague. Bombillas inteligentes con wifi: no operan siempre al 100 % de su intensidad y le dan la opción de atenuar la luz de acuerdo a sus necesidades. Generador portátil con carga solar: este tipo de elementos por medio de paneles, aprovecha la luz solar para guardar energía y permitir así la carga de dispositivos móviles y algunos electrodomésticos que no tengan un consumo tan alto y puedan funcionar con la energía que ha sido almacenada con el generador de carga solar.

Reducción significativa

Los anteriores elementos ayudarán a que el recibo de energía no venga tan alto, pero no minimizarán por completo los gastos. Es importante que si quiere ayudarle a su bolsillo, también adopte una posición de consciencia para así aunar más esfuerzos y ahorrar dinero. Entonces implemente otras técnicas básicas como: desconectar los electrodomésticos que ya no está usando, las luces cuando no las necesita, entre otras acciones.