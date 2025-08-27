CANAL RCN
Economía

Con nostalgia, Don Jediondo habló del cierre de sus icónicos restaurantes en el país: "me duele"

El reconocido humorista se quebró en vivo al hablar de la crisis que viven sus restaurantes.

Don Jediondo Sopitas
Foto: Redes sociales Don Jediondo Sopitas

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
07:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante las últimas horas, la Superintendencia de Sociedades ha confirmado la entrada en proceso de liquidación judicial de la reconocida cadena de restaurantes "Don Jediondo Sopitas y Parrilla", propiedad del humorista Pedro González.

La decisión, que se venía gestando desde hace un tiempo, se formalizó tras el incumplimiento reiterado de los acuerdos de reorganización a los que se había acogido la empresa desde 2022.

Icónica marca que tuvo presencia en Colombia y que se declaró en quiebra, lanzó descuentos hasta del 90%
RELACIONADO

Icónica marca que tuvo presencia en Colombia y que se declaró en quiebra, lanzó descuentos hasta del 90%

Según los documentos de la Supersociedades, la compañía acumula deudas que superan los 25.000 millones de pesos, incluyendo importantes obligaciones fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

A pesar de los esfuerzos por reflotar la empresa, los cuales incluyeron un plan de reorganización, la incapacidad para cumplir con los compromisos financieros se hizo insostenible.

Don Jediondo rompió en llanto al contar la realidad de sus restaurantes

En charla con la cadena Caracol Radio, el humorista contó la realidad de sus restaurantes, mostrándose afectado por ello.

El humorista explicó que la empresa no logró cumplir con sus obligaciones financieras debido a los desafíos inherentes al mercado, a pesar de que la balanza entre sus activos y pasivos se encontraba casi en equilibrio.

Icónica marca de zapatos en EE.UU se declaró en quiebra y cerró sus tiendas
RELACIONADO

Icónica marca de zapatos en EE.UU se declaró en quiebra y cerró sus tiendas

“Hace seis años, la Super nos aceptó después de cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Sociedades, según la Ley 1116. Había que cumplir unos pagos, unos compromisos, infortunadamente, por cuestiones del mismo mercado, no se fueron cumpliendo”, dijo.

Y agregó con la voz nostálgica: "A mí lo que más me duele en este momento, obviamente, es la familia primero y, por supuesto, los acreedores y los trabajadores, porque llegamos a tener más de 400 empleados activos. Ahorita teníamos 208, pero no porque ellos no puedan conseguir trabajo. Algunos ya comenzaron desde los 40 años, entonces ya se están pensionando. Eso es satisfactorio”.

La liquidación judicial implica una serie de pasos formales que ya están en marcha. Con el cierre de los restaurantes, un agente liquidador, designado directamente por la Superintendencia de Sociedades, asumirá el control total de la compañía.

Este agente será responsable de la administración de la caja, de los puntos de venta y, sobre todo, de la revisión exhaustiva de los activos disponibles. Su principal tarea será responder a las deudas existentes, asegurando un proceso transparente y ordenado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

DIAN hace llamado a ciudadanos que trasladan su salario a Nequi: hay consecuencias en declaración de renta

Ofertas de empleo

Anuncian feria de empleo con 334 vacantes para trabajar en Regiotram de Occidente

Dian

DIAN explica cómo solicitar la devolución de saldo a favor en declaración de renta: así es el proceso

Otras Noticias

San Andrés

Esta fue la causa de muerte de la familia encontrada en hotel de San Andrés: ¿Quién responde?

Noticias RCN conoció cuál fue la causa de muerte de las tres personas que estuvieron en la habitación 404.

Diomedes Díaz

Secretos y mitos sobre Diomedes Díaz: Rafael Santos revela cuáles son verdad

Los números de la suerte, los hijos ocultos y los rituales que aún inspiran devoción en Valledupar.

Millonarios

Hernán Torres llamó directamente a un viejo arquero para Millonarios: ¿logrará ficharlo?

Artistas

Tras la muerte de un periodista muy reconocido e influyente, su esposa lo despidió con este desgarrador mensaje

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?