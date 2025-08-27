Con nostalgia, Don Jediondo habló del cierre de sus icónicos restaurantes en el país: "me duele"

Durante las últimas horas, la Superintendencia de Sociedades ha confirmado la entrada en proceso de liquidación judicial de la reconocida cadena de restaurantes "Don Jediondo Sopitas y Parrilla", propiedad del humorista Pedro González.

La decisión, que se venía gestando desde hace un tiempo, se formalizó tras el incumplimiento reiterado de los acuerdos de reorganización a los que se había acogido la empresa desde 2022.

Según los documentos de la Supersociedades, la compañía acumula deudas que superan los 25.000 millones de pesos, incluyendo importantes obligaciones fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

A pesar de los esfuerzos por reflotar la empresa, los cuales incluyeron un plan de reorganización, la incapacidad para cumplir con los compromisos financieros se hizo insostenible.

Don Jediondo rompió en llanto al contar la realidad de sus restaurantes

En charla con la cadena Caracol Radio, el humorista contó la realidad de sus restaurantes, mostrándose afectado por ello.

El humorista explicó que la empresa no logró cumplir con sus obligaciones financieras debido a los desafíos inherentes al mercado, a pesar de que la balanza entre sus activos y pasivos se encontraba casi en equilibrio.

“Hace seis años, la Super nos aceptó después de cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Sociedades, según la Ley 1116. Había que cumplir unos pagos, unos compromisos, infortunadamente, por cuestiones del mismo mercado, no se fueron cumpliendo”, dijo.

Y agregó con la voz nostálgica: "A mí lo que más me duele en este momento, obviamente, es la familia primero y, por supuesto, los acreedores y los trabajadores, porque llegamos a tener más de 400 empleados activos. Ahorita teníamos 208, pero no porque ellos no puedan conseguir trabajo. Algunos ya comenzaron desde los 40 años, entonces ya se están pensionando. Eso es satisfactorio”.

La liquidación judicial implica una serie de pasos formales que ya están en marcha. Con el cierre de los restaurantes, un agente liquidador, designado directamente por la Superintendencia de Sociedades, asumirá el control total de la compañía.

Este agente será responsable de la administración de la caja, de los puntos de venta y, sobre todo, de la revisión exhaustiva de los activos disponibles. Su principal tarea será responder a las deudas existentes, asegurando un proceso transparente y ordenado.