Mhoni Vidente generó sorpresa con la predicción que hizo sobre Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

Desde el pasado 3 de enero, Nicolás Maduro se encuentra capturado en Estados Unidos, exactamente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Con la autorización de Donald Trump, las Fuerzas Especiales estadounidenses ingresaron a Caracas, realizaron ataques aéreos y apresaron al venezolano y a su esposa Cilia Flores.

Además, Donald Trump ha indicado que Estados Unidos dirigirá a Venezuela hasta que se pueda presentar una transición segura.

Y, en medio de la tensión que ha existido entre Donald Trump y Nicolás Maduro desde hace meses, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga, realizó una predicción sobre el presidente estadounidense. ¿Qué dijo?

Esta fue la sorprendente predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Donald Trump en medio de la tensión con Nicolás Maduro

Mhoni Vidente, en uno de sus análisis más recientes, reveló que Donald Trump actuaría con más mesura en el 2026 y conservaría una postura muy estratégica.

"Ahora, Donald Trump bajará la guardia, empezará a negociar con todos, a quitar aranceles y a arreglar papeles de migración. No tengo con qué palabras describir lo que siento, pero si ustedes vieron lo que yo puedo ver, estarían magnificados", sostuvo Mhoni Vidente.

"Veo que Trump cambia de pensamiento, va a estar ayudando a los inmigrantes y empezando negociaciones con México y América Latina. Además, empieza la liberación de Venezuela, de Cuba y habrá cambios importantes en Estados Unidos", agregó.

¿Qué ha pasado con Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos?

Nicolás Maduro compareció ante un juez el pasado 5 de enero de 2026 y no aceptó los cargos que se le imputan por narcoterrorismo.

Además, en medio de esa situación, el venezolano aseguró que cree que fue secuestrado a la fuerza y que no tiene ninguna duda de que sigue siendo el presidente de su nación.

Sin embargo, más allá de sus declaraciones, continúa retenido en Nueva York y su próximo encuentro con la justicia estadounidense será el 17 de marzo.