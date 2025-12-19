CANAL RCN
Tendencias

Dos artistas colombianos aparecen en la lista de canciones favoritas de Barack Obama en 2025

El expresidente de Estados Unidos compartió en sus redes sociales su resumen de 2025 en libros, películas y canciones, con la sorpresiva aparición de dos artistas colombianos.

Barack Obama música favorita de 2025
FOTO: Barack Obama - Instagram

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
03:03 p. m.
Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, compartió en sus redes sociales unos listados en donde dio a conocer algunos detalles sobre su vida personal, relacionados a sus gustos a nivel de entretenimiento.

Dejó saber cuáles fueron sus libros favoritos, las películas que más disfrutó y sus canciones más escuchadas a lo largo del 2025. En ese último recuento, aparece el nombre de dos artistas colombianos dedicados al género urbano y que pocos esperarían que fueran del gusto de un expresidente norteamericano.

Los colombianos más escuchados por Obama en 2026

El primero que aparece es el joven vallecaucano DFZM, quien ha entrado con fuerza en el mundo del reggaetón y que incluso sorprendió con su aparición en la canción '+57', que reúne a los principales exponentes de este género en Colombia.

El artista nacido en Buenaventura, de nombre real Dylan Zambrano, fue incluido en este listado gracias a su colaboración con el ecuatoriano Jombriel y su canción 'Vitamina', la cual tiene más de 200 millones de reproducciones y fue de las más sonadas en discotecas en Latinoamérica.

La segunda aparición es la del cordobés Manuel Turizo, quien lleva algunos años destacando en la industria musical. La canción que terminó en el 'Obama-ránking' fue junto al mexicano Xavi y el éxito 'En Privado', la cual es una bachata que llega a más de 400 millones de reproducciones.

"A medida que el 2025 llega a su fin, sigo con una tradición que empecé durante mi estancia en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos. Espero que encuentres algo nuevo para disfrutar—y por favor envíame cualquier recomendación para que yo la revise!", escribió Obama.

