CANAL RCN
Tendencias

Dos influencers fueron condenadas a 12 años de prisión por polémico video: son madre e hija

Madre e hija, con más de 13 millones de seguidores, deberán pagar indemnización millonaria además de cumplir la pena de cárcel.

Kérollen y Nancy influencers brasileñas
FOTO: Kérollen e Nancy - Facebook

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
08:20 a. m.
El caso de Kerollen Vitória Cunha Ferreira y Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, conocidas en redes sociales como Kérollen y Nancy, ha generado gran controversia en Brasil y a nivel internacional. Las reconocidas tiktokers, madre e hija, fueron condenadas a 12 años de prisión por la publicación de un video considerado racista contra dos niños en 2023.

La sentencia fue dictada por la jueza Simone de Faria Ferraz, del 1º Juzgado Penal de São Gonçalo, en Río de Janeiro, quien también ordenó a las creadoras de contenido pagar una indemnización de 20.000 reales (unos 3.600 dólares) a cada una de las víctimas.

¿Por qué fueron condenadas las creadoras de contenido brasileñas?

El polémico video mostraba a las influencers entregando supuestos premios a dos niños de 9 y 10 años como parte de un reto viral. Los menores podían escoger entre recibir dinero en efectivo o un "regalo sorpresa", que resultó ser un mono de peluche o un banano.

Para la magistrada, el video no solo expuso a los menores a una burla pública, sino que también reflejó un intento de las influencers de monetizar su sufrimiento. “El delito perdura en el tiempo y adquiere proporciones verdaderamente monstruosas cuando publicaron, sin piedad ni respeto, sus reacciones inmaduras e inocentes en redes sociales”, señaló Ferraz en su fallo.

La reacción de la justicia y el impacto en redes sociales

La jueza fue enfática en que las acusadas, con millones de seguidores en TikTok e Instagram, no podían alegar ignorancia frente al alcance de sus actos. "Nada podría ser más absurdo que sugerir que desconocían lo que es el racismo en un contexto de redes sociales, donde precisamente se ganaban la vida", afirmó.

Aunque las influencers aseguraron que nunca buscaron ridiculizar a los niños, la opinión pública ha sido mayoritariamente crítica. El caso se convirtió rápidamente en tendencia, despertando debates sobre la ética de los creadores de contenido y los límites del humor en redes sociales.

