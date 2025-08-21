Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia es captado junto a Greeicy Rendón

Los internautas han manifestado su gran interés por conocer mayores detalles sobre la vida de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN.

No obstante, algunos famosos se han llevado la mayor atención por parte de los internautas, pues han tenido la oportunidad de aparecer junto a grandes figuras públicas.

Exparticipante de La Casa de los Famosos junto a Greeicy

Se trata de Emiro Navarro, quien ha sido tendencia en redes sociales al tener importantes apariciones junto a diferentes artistas como J Balvin, Ryan Castro y, en una nueva oportunidad, junto a Greeicy Rendón. Ante el estreno de la nueva canción ‘Quiero +’, la vallecaucana se ha tomado las redes sociales con sus exóticos bailes y el argumento inicial del videoclip oficial de su sencillo.

De esta manera, la mujer se unió a Emiro Navarro, y demás figuras públicas como Lina Tejeiro y Tostao, para celebrar el éxito de su nueva canción junto con el lanzamiento de otros sencillos por parte de su pareja Mike Bahía.

No obstante, la atención se la llevó el creador de contenido, pues el hombre trató de simular algunos de los pasos que la vallecaucana se encontraba realizando. También, usuarios manifestaron que la gran popularidad de Emiro lo ha llevado a compartir espacios con grandes figuras públicas del país, por lo que, dichos encuentros también responderían a importantes necesidades de marketing.

Greeicy Rendón estrena su nuevo sencillo

Por otro lado, la intérprete de ‘Los besos’ ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al hacer el lanzamiento oficial de su nueva canción ‘Quiero +’ que ya es tendencia en diferentes redes sociales. La melodía, que aborda varias temáticas como la pasión entre dos personas y la decisión de tener un solo amor en la vida, también llegó acompañada de un llamativo videoclip.

En el video se observa al reconocido actor y director Jairo Ordoñez mientras protagoniza a un aparente mecánico de camiones, quien es acechado por tres mujeres que le hacen piropos y comentarios sobre su físico.

Dicha temática apela a una interesante metáfora en la que se muestra un mundo, aparentemente al revés, en el que son las mujeres las encargadas de perseguir a los hombres para exaltar su figura física, su belleza y supuesta condición de vulnerabilidad.