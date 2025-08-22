Karina García tuvo un accidente en las últimas horas: ¿qué le pasó?

Karina García, la modelo que participó en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y fue una de las más votadas por el público, participará en Stream Fighters, el evento de boxeo que es organizado por Westcol.

Su rival será Karely Ruiz, la reconocida influencer de México, y el enfrentamiento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre de 2025. Por lo tanto, la modelo paisa se está preparando día a día en el gimnasio para alcanzar la performance que necesita y quedarse con el triunfo.

Sin embargo, el pasado 21 de agosto de 2025, reveló en las redes sociales que sufrió un accidente inesperado mientras entrenaba e, incluso, analizó la posibilidad de asistir a una entidad hospitalaria de urgencia.

¿Qué fue exactamente lo que le pasó a Karina García? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Karina García detalló cuál fue el accidente que sufrió

En la tarde del 21 de agosto de 2025, Karina García se pronunció en Instagram y les contó a sus seguidores que había sufrido un accidente mientras que se encontraba entrenando y que había sentido un gran dolor. No obstante, en ese trino no amplió detalles.

"Hoy tuve un accidente en el gym, me dolió, respiré, pero seguí entrenando", aseguró la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Además, posteriormente, mediante un video que publicó en TikTok, Karina García reveló que lo que le pasó fue que se golpeó a la altura de la frente y que le salió un morado de inmediato.

"Imagínense, para los que me están preguntando sobre lo que me pasó, que me di muy duro, miren. Este es el morado y no sé si irme para urgencias", afirmó Karina García.

Además, a los pocos segundos, le dijo a uno de sus amigos que la llevara para urgencias y él le manifestó que si eso era lo que ella quería, podían ir de inmediato.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido si la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 finalmente asistió al médico o no.

¿Qué ha dicho Karina García sobre su pelea en Stream Fighters?

Karina García sorprendió a sus seguidores con su confirmación en el evento de boxeo debido a que no ha estado presente en un escenario similar.

No obstante, aunque reconoció que le pelea le daba un poco de miedo porque nunca se ha dedicado de lleno a ese deporte, explicó que cree que la condición física que tiene le va a ayudar mucho para entregar lo mejor dentro del ring y obtener el resultado esperado.