Las peores comidas del mundo: Dos platos colombianos en la lista

La reconocida guía gastronómica internacional TasteAtlas generó debate en el país tras publicar su escalafón con las peores comidas rápidas o callejeras del mundo, un ranking basado en las valoraciones de miles de usuarios globales.

En este listado, dos preparaciones colombianas se metieron en el polémico top, ocupando puestos destacados a nivel internacional.

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Las dos peores comidas colombianas a nivel mundial

Las hormigas culonas

Originarias del departamento de Santander, estas grandes hormigas hembra son un aperitivo tradicional de temporada que se recolecta, se sumerge en agua salada y posteriormente se fríe.

Aunque en Colombia se consideran un manjar histórico de origen prehispánico y una fuente importante de proteínas, su calificación internacional ha sufrido debido a que la idea de consumir insectos fritos resulta extraña o poco apetecible para los paladares extranjeros no familiarizados.

El bollo

Muy popular en la región Caribe colombiana (elaborado tradicionalmente a base de maíz, yuca o papas y envuelto en hojas), este alimento básico del desayuno suele venderse de manera ambulante.

Pese a ser sumamente querido a nivel local y acompañarse comúnmente con queso o suero, las valoraciones globales de comensales ajenos a la cultura suelen penalizar su textura densa y su sencillez de sabor.

Especialistas en turismo gastronómico aclaran que este tipo de mediciones no desacreditan la riqueza culinaria de una nación, sino que reflejan la brecha cultural ante texturas, ingredientes y tradiciones que contrastan fuertemente con los hábitos alimenticios de otras regiones del planeta.