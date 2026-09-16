OFICIAL: J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación tras casi 10 años juntos

Este miércoles 16 de septiembre de 2026, tras varios días en los que trascendieron múltiples rumores, Valentina Ferrer rompió el silencio en su cuenta de Instagram y confirmó su ruptura con J Balvin.

De acuerdo con la actriz argentina, la determinación fue de común acuerdo y en los mejores términos.

Además, según aclaró en su mensaje, tanto ella como el importante cantante colombiano seguirán teniendo a su hijo Río como su mayor prioridad.

Así fue como Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin

En un breve, pero contundente comunicado, Valentina Ferrer expresó que su camino ya no irá a la par del de J Balvin.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia", escribió la actriz argentina.

"Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros", complementó.

Mientras tanto, José Álvaro Osorio, conocido artísticamente como J Balvin, todavía no se ha pronunciado públicamente.

¿Cuándo inició la relación de J Balvin y Valentina Ferrer?

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017, en la grabación del video de la canción 'Sigo extrañándote'.

Además, un año después, oficializaron su relación y su primera aparición pública fue en la Semana de la Moda, en Nueva York.

Asimismo, en junio de 2021 nació Río, su primer y único hijo.

"Les mando mucha fuerza", "todo el amor del mundo para ustedes", "lo siento mucho", "qué triste noticia", "no me lo esperaba", "no puedo creerlo, pero así es la vida" y "a seguir para adelante", han sido algunas de las reacciones de los internautas tras leer el comunicado de Valentina Ferrer.