Paola Jara presumió su figura a solo unos días de dar a luz: "Así vamos"

Paola Jara reapareció en redes sociales mostrando su figura apenas nueve días después de dar a luz. El video, divulgado en sus historias de Instagram, fue tema de conversación de sus seguidores, quienes destacaron la rapidez de su recuperación.

La artista se grabó frente al espejo mientras mencionaba: “Y así vamos poco a poco en mi recuperación postparto”. En ese clip, su abdomen luce sin señales visibles del nacimiento reciente, lo que llevó a varios internautas a comentar que parecía no tener secuelas del parto.

Un nuevo capítulo con Emilia: las primeras vivencias tras su llegada

El nacimiento de Emilia, la primera hija en común de Paola Jara y Jessi Uribe, ha transformado por completo las rutinas de los cantante. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, respondieron respondió con sinceridad sobre cómo se encuentra física y emocionalmente.

Jara aseguró que tanto ella como su bebé están bien y añadió que cada día con Emilia se ha convertido en un momento lleno de plenitud, agradeciendo el apoyo constante de quienes siguen su proceso.

Entre tanto, Uribe ha venido bromeando alrededor de las pocas horas de sueño que representan los primeros días con un bebé a cargo, aunque el cantante santandereano ya tiene experiencia con los hijos que tuvo con su pareja anterior.

Entre dolores, masajes y apoyo familiar: el otro lado del postparto

Aunque su figura ha sido motivo de sorpresa, Paola Jara también compartió que el posparto no ha sido fácil. Reveló que experimentó fuertes dolores de espalda, al punto de sentir que un “camión” le había pasado por encima. Para aliviar estas molestias, inició sesiones de masajes postparto, que describió como una verdadera “bendición” y recomendó a otras madres si tienen la posibilidad de acceder a ellos.

En paralelo, Jessi Uribe también ha mostrado momentos íntimos junto a su hija. En un reciente video aparece cargando a Emilia y arrullándola, gesto que despertó mensajes de admiración y cariño por parte de los seguidores. Paola Jara respondió a la publicación con un mensaje emotivo: “Los amores de mi vida”.