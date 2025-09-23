CANAL RCN
Dua Lipa habría despedido a su agente tras defender su postura pro-Palestina

La cantante británica tomó la determinación tras haber defendido al trío irlandés Kneecap.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
07:43 a. m.
Dua Lupa se ha sumado a una nueva polémica tras haber despedido, presuntamente, a su mánager por defender al grupo musical que, en diferentes oportunidades, ha sido fuertemente juzgado por emitir proclamas antiisraelíes.

El escándalo ha sacudido a la industria musical, pues cientos de fanáticos manifestaron que la artista no habría visto con buenos ojos que su representante tomara partido sobre el polémico asunto que hoy ha cobrado la vida de decenas de personas.

Dua Lipa despide a su representante

La polémica se desató a días de la nueva edición del festival Glastonbury, un evento anual de música y artes escénicas al aire libre, celebrado en Inglaterra, y que es considerado como uno de los más importantes dentro de la industria musical.

Según medios internacionales, David Levy, ahora exagente de la artista, habría enviado una carta al fundador del festival con el objetivo de solicitar el retiro de la banda Kneecap de su cartel oficial. A pesar de dicha solicitud, el trío se presentó en tarima por lo que parte de las temáticas que abordaron en escena fue su amplio apoyo por el pueblo en Palestina.

De esta manera, la intérprete de ‘Break my Heart’, quien ha sido famosa por ser abiertamente pro-Palestina, ha desatado todo un debate tras su decisión de prescindir de los servicios de Levy por, presuntamente, ser partidario de la cruda guerra que se ha desatado en Gaza.

Así mismo, a la polémica se ha sumado la más reciente acusación hacia Kneecap, por parte de la Policía Metropolitana de Londres, el pasado 21 de mayo, por un aparente delito de terrorismo al presuntamente haber exhibido una bandera en apoyo a Hezbolá, fuerza militar no estatal, durante una presentación el pasado 21 de noviembre del 2024.

De esta manera, Liam Óg Ó Hannaidh, integrante del grupo, se encuentra en libertad bajo fianza y se espera la sentencia judicial en su contra por el caso.

Más artistas desvinculados de David Levy

A la polémica también se ha sumado la banda Massive Attack, pues, presuntamente, el grupo británico también habría prescindido de los servicios de Levy por su postura frente a la situación en Gaza.

Así mismo, las decisiones por parte de la agrupación han sido trascendentales ya que, en los días más recientes, el grupo solicitó el retiro de su catálogo musical de plataformas como Spotify y demás plataformas de streaming en Israel.

