CANAL RCN
Tendencias

Dua Lipa causó furor con su aparición en el superclásico entre Boca y River

La icónica artista fue vista ingresando al Estadio Alberto J. Armando junto con su equipo de trabajo y familia.

Dua Lipa
Foto Instagram @bocajrs

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presencia de la cantante sorprendió a todos los fanáticos que se encontraban en el Superclásico de Boca-River.

Dua Lipa habría despedido a su agente tras defender su postura pro-Palestina
RELACIONADO

Dua Lipa habría despedido a su agente tras defender su postura pro-Palestina

Así fue la presencia de Dua Lipa en el partido de Boca Junios y River Plate

La Bombonera se volvió a convertir en el epicentro del futbol argentino, pero esta vez, con una visita inesperada. Se trata de nada más, ni nada menos que, Dua Lipa. La cantante británica presenció el partido entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025.

La icónica artista fue vista ingresando al Estadio Alberto J. Armando junto con su equipo de trabajo y familia. Después de varios minutos, las cámaras la captaron en uno de los palcos, disfrutando del ambiente futbolero.

De hecho, fue vista bailando al ritmo de la hinchada de Boca y grabando hacia las tribunas del estadio, también, tuvo una visita estelar con Juan Román Riquelme, exfutbolista argentino, quien se acercó a saludarla y le regaló la camiseta de Boca.

Tras la victoria 2-0 de Boca Juniors, el club compartió una fotografía de Dua Lipa junto a Román, una imagen que coronó una noche llena de espectáculo y euforia.

 

River no levanta cabeza: Boca Juniors se quedó con el superclásico
RELACIONADO

River no levanta cabeza: Boca Juniors se quedó con el superclásico

Reacción de los seguidores tras la visita de Dua Lipa en la Bombonera

Su visita, sin duda, desató una ola de reacciones entre los seguidores y fanáticos de la artista. En cuestión de segundos, múltiples imágenes y videos se hicieron virales en redes sociales.

Tras sus presentaciones en Argentina, la cantante ya se alista para su próximo concierto en Chile con su gira 'Radial Optimism Tour'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Karina García reveló las cosas que no le gustan de un hombre: ¿indirecta a Altafulla?

Viral

¿Cambio radical?: Feid reveló detalles de un posible “renacimiento” tras rumores de su ruptura con Karol G

Artistas

¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia tocó precio histórico no visto desde 2022: así cerró hoy 10 de noviembre

El dólar en Colombia cerró este lunes 10 de noviembre con una fuerte caída, alcanzando su nivel más bajo desde 2022.

Bogotá

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas para estudiar en educación superior y técnica: así puede aplicar

Algunos beneficiarios recibirán 100 % de cobertura en matrícula y un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo por semestre.

Estados Unidos

Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones por documental sobre el asalto al Capitolio

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump

Selección Colombia

Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron