Dua Lipa causó furor con su aparición en el superclásico entre Boca y River

La presencia de la cantante sorprendió a todos los fanáticos que se encontraban en el Superclásico de Boca-River.

Así fue la presencia de Dua Lipa en el partido de Boca Junios y River Plate

La Bombonera se volvió a convertir en el epicentro del futbol argentino, pero esta vez, con una visita inesperada. Se trata de nada más, ni nada menos que, Dua Lipa. La cantante británica presenció el partido entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025.

La icónica artista fue vista ingresando al Estadio Alberto J. Armando junto con su equipo de trabajo y familia. Después de varios minutos, las cámaras la captaron en uno de los palcos, disfrutando del ambiente futbolero.

De hecho, fue vista bailando al ritmo de la hinchada de Boca y grabando hacia las tribunas del estadio, también, tuvo una visita estelar con Juan Román Riquelme, exfutbolista argentino, quien se acercó a saludarla y le regaló la camiseta de Boca.

Tras la victoria 2-0 de Boca Juniors, el club compartió una fotografía de Dua Lipa junto a Román, una imagen que coronó una noche llena de espectáculo y euforia.

Reacción de los seguidores tras la visita de Dua Lipa en la Bombonera

Su visita, sin duda, desató una ola de reacciones entre los seguidores y fanáticos de la artista. En cuestión de segundos, múltiples imágenes y videos se hicieron virales en redes sociales.

Tras sus presentaciones en Argentina, la cantante ya se alista para su próximo concierto en Chile con su gira 'Radial Optimism Tour'.