Durante Colombiamoda lanzan cápsula de perfumes de autor inspirada en las emociones

En el marco de Colombiamoda, una de las semanas de moda más importantes de América Latina, la casa colombiana de perfumería de autor Voet presentó su nueva cápsula de fragancias de lujo Atelier, una colección compuesta por tres perfumes inspirados en las emociones.

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Este nuevo y ambicioso lanzamiento proyecta generar ventas superiores a US $1 millón en Colombia y México.

El lanzamiento se produce en un momento de crecimiento para la industria de fragancias de nicho, que según Mordor Intelligence registrará un incremento del 8,91% en 2026.

La propuesta de Voet busca acercar la perfumería de autor a las nuevas generaciones a través del diseño, las emociones y una experiencia de lujo contemporánea.

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Así son las fragancias inspiradas en las emociones

La colección Atelier incluye las fragancias Paradise, Serenity y Elysium, desarrolladas según un proceso creativo que priorizó construir una historia detrás de cada aroma.

Paradise explora la atracción y sensualidad contemporánea

Serenity se inspira en la calma y los momentos cotidianos

Elysium toma como referencia la naturaleza y la frescura con un carácter versátil para diferentes ocasiones

Esteban Velásquez, fundador y CEO de Voet, explicó que tanto la moda como la perfumería cumplen una función similar: convertirse en una expresión de identidad y personalidad.

Creemos que una fragancia debe emocionar tanto como una gran pieza de diseño. Para nosotros, la experiencia comienza mucho antes del primer spray y está presente en cada detalle, desde el desarrollo del aroma hasta el empaque y la forma en que la persona se relaciona con el producto.

La colección Atelier incorpora una experiencia de producto integral donde el diseño del empaque, los materiales, el peso del frasco y los acabados forman parte del concepto creativo. Según Velásquez, estos elementos buscan trasladar al consumidor una percepción de lujo construida desde la calidad, el diseño y la experiencia.

La marca de perfumes colombiana trasciende fronteras

El lanzamiento llega meses después de la entrada de Voet al mercado mexicano mediante una alianza con Tangerine, distribuidor de marcas internacionales de lujo. Este movimiento forma parte de un plan de expansión que también contempla nuevos mercados en América y Europa.

La elección de Colombiamoda para presentar Atelier refleja la relación cada vez más estrecha entre la moda y otras industrias creativas.

El evento se ha convertido en un espacio donde convergen diseño, innovación y negocios, permitiendo que sectores como la perfumería encuentren un escenario para presentar nuevas colecciones y conectar con consumidores interesados en experiencias de marca más integrales.