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Estos son las cinco fragancias de perfumes de autor que serán tendencia en 2026

La perfumería de autor gana terreno en Colombia con fragancias exclusivas que priorizan identidad y experiencia sensorial.

Estos son las cinco fragancias de perfumes de autor que serán tendencia en 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 14 de 2026
06:38 a. m.
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El mercado de fragancias en Colombia está viviendo una transformación silenciosa pero contundente. Atrás quedaron los perfumes masivos y las notas genéricas: el consumidor ahora busca identidad, exclusividad y experiencias sensoriales.

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En ese escenario, la perfumería de autor se posiciona como la gran protagonista de 2026, con un crecimiento estimado del 8% en el segmento de fragancias de nicho.

Esta evolución responde a una nueva forma de entender el lujo. Ya no se trata solo de una marca reconocida, sino de la historia que cuenta el aroma, la calidad de sus materias primas y la capacidad de generar emociones.

Según el análisis de WGSN, el usuario colombiano se ha convertido en un conocedor más exigente, dispuesto a invertir en composiciones únicas que reflejen su personalidad.

Para 2026, los consumidores buscan productos que conecten con todos los sentidos y generen una experiencia integral por lo que predominan cinco fragancias de autor emergen como referentes de la perfumería de lujo en el país.

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Cinco fragancias de autor que serán tendencia en 2026

  • Oud Maracujá, de la casa francesa Maison Crivelli:

Esta fragancia ha captado la atención por su contraste poco convencional entre el oud —una de las resinas más valiosas del mundo— y la acidez de la fruta de la pasión.

El resultado es una composición intensa y sofisticada que evoca lo tropical con un matiz oscuro, pensada para quienes buscan dejar una huella olfativa potente.

  • Bond No. 9 Signature, de Bond No. 9:

Inspirada en la ciudad de Nueva York, esta fragancia combina oud, rosa, haba tonka y almizcle en una mezcla cálida y envolvente.

Su versatilidad le permite adaptarse tanto a entornos corporativos como a escenarios sociales nocturnos, mientras su icónico frasco en forma de estrella la mantiene como objeto de colección.

  • Nocturne, de VOET:

Esta propuesta ha logrado posicionarse en América Latina al integrar arte, diseño y fragancia en una sola experiencia. Con notas amaderadas y especiadas, Nocturne explora la profundidad de la noche y se transforma de manera distinta en cada piel, convirtiéndose en una opción para quienes conciben el lujo como una extensión de su identidad.

  • Byredo de Mojave Ghost:

una fragancia inspirada en la resistencia de las flores del desierto de Mojave. Su carácter etéreo, construido a partir de notas de ambreta, magnolia y sándalo, la convierte en una opción ligera pero duradera.

Es un perfume ideal para el uso diario en climas templados o cálidos, donde aporta frescura sin perder sofisticación.

  • Creed Aventus, de la histórica casa House of Creed:

una fragancia que se mantiene como referente en la perfumería masculina. Inspirada en figuras de éxito, su mezcla de piña, abedul y musgo de roble la posiciona como un clásico contemporáneo que sigue vigente en el mercado colombiano.

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La experiencia sensorial de los perfumes de autor

El auge de estas fragancias confirma que la perfumería de lujo está migrando hacia un modelo más emocional y personalizado. Las composiciones ya no se diseñan únicamente para agradar, sino para contar historias, evocar sensaciones y diferenciar a quien las usa.

Este cambio también está impulsado por la forma en que las marcas interactúan con sus audiencias.

La narrativa detrás de cada fragancia, la experiencia de compra y la conexión con el estilo de vida del consumidor se convierten en elementos clave para su posicionamiento.

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