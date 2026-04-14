Estos son las cinco fragancias de perfumes de autor que serán tendencia en 2026

El mercado de fragancias en Colombia está viviendo una transformación silenciosa pero contundente. Atrás quedaron los perfumes masivos y las notas genéricas: el consumidor ahora busca identidad, exclusividad y experiencias sensoriales.

En ese escenario, la perfumería de autor se posiciona como la gran protagonista de 2026, con un crecimiento estimado del 8% en el segmento de fragancias de nicho.

Esta evolución responde a una nueva forma de entender el lujo. Ya no se trata solo de una marca reconocida, sino de la historia que cuenta el aroma, la calidad de sus materias primas y la capacidad de generar emociones.

Según el análisis de WGSN, el usuario colombiano se ha convertido en un conocedor más exigente, dispuesto a invertir en composiciones únicas que reflejen su personalidad.

Para 2026, los consumidores buscan productos que conecten con todos los sentidos y generen una experiencia integral por lo que predominan cinco fragancias de autor emergen como referentes de la perfumería de lujo en el país.

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Cinco fragancias de autor que serán tendencia en 2026

Oud Maracujá, de la casa francesa Maison Crivelli:

Esta fragancia ha captado la atención por su contraste poco convencional entre el oud —una de las resinas más valiosas del mundo— y la acidez de la fruta de la pasión.

El resultado es una composición intensa y sofisticada que evoca lo tropical con un matiz oscuro, pensada para quienes buscan dejar una huella olfativa potente.

Bond No. 9 Signature, de Bond No. 9:

Inspirada en la ciudad de Nueva York, esta fragancia combina oud, rosa, haba tonka y almizcle en una mezcla cálida y envolvente.

Su versatilidad le permite adaptarse tanto a entornos corporativos como a escenarios sociales nocturnos, mientras su icónico frasco en forma de estrella la mantiene como objeto de colección.

Nocturne, de VOET:

Esta propuesta ha logrado posicionarse en América Latina al integrar arte, diseño y fragancia en una sola experiencia. Con notas amaderadas y especiadas, Nocturne explora la profundidad de la noche y se transforma de manera distinta en cada piel, convirtiéndose en una opción para quienes conciben el lujo como una extensión de su identidad.

Byredo de Mojave Ghost:

una fragancia inspirada en la resistencia de las flores del desierto de Mojave. Su carácter etéreo, construido a partir de notas de ambreta, magnolia y sándalo, la convierte en una opción ligera pero duradera.

Es un perfume ideal para el uso diario en climas templados o cálidos, donde aporta frescura sin perder sofisticación.

Creed Aventus, de la histórica casa House of Creed:

una fragancia que se mantiene como referente en la perfumería masculina. Inspirada en figuras de éxito, su mezcla de piña, abedul y musgo de roble la posiciona como un clásico contemporáneo que sigue vigente en el mercado colombiano.

La experiencia sensorial de los perfumes de autor

El auge de estas fragancias confirma que la perfumería de lujo está migrando hacia un modelo más emocional y personalizado. Las composiciones ya no se diseñan únicamente para agradar, sino para contar historias, evocar sensaciones y diferenciar a quien las usa.

Este cambio también está impulsado por la forma en que las marcas interactúan con sus audiencias.

La narrativa detrás de cada fragancia, la experiencia de compra y la conexión con el estilo de vida del consumidor se convierten en elementos clave para su posicionamiento.