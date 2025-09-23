CANAL RCN
Karol G sorprende al anunciar el próximo lanzamiento de su perfume oficial

La cantante antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar el próximo lanzamiento de su exclusiva fragancia.

Foto: AFP y captura pantalla IG @karolg

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
10:03 a. m.
Carolina Giraldo ha logrado captar la atención de millones de sus fanáticos al posicionarse como una de las exponentes con mayor influencia de la música latina. Su gran talento la ha llevado a conquistar importantes escenarios internacionales con los que sigue fortaleciendo su imagen y marca.

Karol G lanza su propio perfume

La intérprete de ‘Carolina’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la imagen del que sería el empaque de su nueva fragancia que sacaría próximamente.

De esta manera, dejó ver un exclusivo recipiente de cristal azul oscuro que iba acompañado del texto “lo que empezó con una canción”, pues, según sus fanáticos, se estaría refiriendo a su canción ‘Tu perfume’, una de las melodías más exitosas de su álbum ‘Tropicoqueta’.

Cabe aclarar que la antioqueña hizo un lanzamiento previo de su loción, durante los días más recientes, en el Pueblito Paisa, en Medellín, en donde sus más fieles fanáticos fueron convocados a un evento para participar de una experiencia con la que se lanzaron muestras oficiales de la fragancia.

Aunque aún no se conocen mayores detalles sobre el lanzamiento a medios de su nuevo artículo, se espera que Giraldo anuncie la venta oficial del perfume en los próximos días por medio de sus redes sociales.

Karol G en el Pueblito Paisa en Medellín

Carolina ha logrado conectar con su más fiel fanaticada por lo que parte de sus estrategias fue realizar una pequeña demostración de este producto con un evento en su ciudad natal. Sin embargo, algunos de los asistentes manifestaron su asombro ante la llegada repentina de la mujer, quien apareció por las calles de la famosa zona para cantar y compartir con sus seguidores.

Como era de esperarse, la mujer paralizó el tráfico ya que un gran número de personas dejaron de realizar sus respectivas actividades comerciales para ser testigos de un exclusivo concierto a capela que la antioqueña ofreció.

Una vez más, Karol G demostró ser una de las artistas más cercanas a su público ya que, durante los meses más recientes, ha tenido protagonizado apariciones en su ciudad con el objetivo de involucrar a sus fanáticos en sus diferentes éxitos.

