¿Qué le pasó a “La Roca”? El cambio físico radical de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como “La Roca”, sorprendió a sus seguidores y a la prensa con una apariencia física que dio mucho de qué hablar de su imponente figura habitual.

El actor, célebre por su musculatura y sus papeles en películas de acción, hizo su aparición en el Festival de Cine de Venecia luciendo notablemente más delgado, lo que de inmediato generó un revuelo en las redes sociales.

El cambio drástico físico de Dwayne Johnson conocido como "La Roca"

Este drástico cambio físico radical de Dwayne Johnson es resultado de un compromiso profesional para su próxima película, The Smashing Machine, donde encarnará a un legendario luchador de artes marciales mixtas.

La inesperada silueta del actor fue uno de los temas más comentados del fin de semana, con fotos que se volvieron virales en cuestión de horas.

Los usuarios de las redes sociales, en un tono de humor, comenzaron a apodarlo como "La Piedra Pequeña", haciendo un juego de palabras con su famoso apodo. Comentarios como “Está tan delgado” o “Vaya, es la mitad de lo que era” inundaron las plataformas digitales, reflejando el asombro ante la magnitud de su transformación.

Sin embargo, este no es un simple cambio de look, sino una muestra del compromiso del actor con la interpretación de su personaje.

Dwayne Johnson y el desafío de su nuevo personaje

La razón detrás de su sorprendente pérdida de peso es su papel en The Smashing Machine, un filme dirigido por Benny Safdie.

Johnson interpreta a Mark Kerr, una figura icónica de la UFC y las MMA, cuya vida estuvo marcada por una dura lucha contra la adicción a medicamentos.

La película, que se estrenó en Venecia con la presencia de la coprotagonista Emily Blunt, explora tanto la carrera deportiva de Kerr como los aspectos más personales y oscuros de su vida, lo que demandó un compromiso físico y emocional sin precedentes para el actor.

La disciplina de Johnson para reducir su masa muscular y bajar de peso para este rol ha sido ampliamente elogiada como un ejemplo de dedicación actoral.

Este cambio físico radical de Dwayne Johnson para una película que lo lleva a explorar un drama biográfico, confirma su versatilidad y su capacidad para asumir roles fuera de su zona de confort.