El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: oscurecerá el cielo por 6 minutos

El planeta se prepara para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios del siglo XXI. Nuevos análisis científicos revelan detalles del eclipse solar total más largo del siglo, que ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y que, en algunas zonas del planeta, convertirá el día en noche durante más de seis minutos.

Según confirmó la NASA, ese día se producirá una alineación orbital poco común entre la Tierra, la Luna y el Sol. Este ajuste casi perfecto permitirá que la Luna cubra completamente el disco solar por un tiempo mayor al habitual, generando una oscuridad prolongada que despertó gran expectativa entre astrónomos y centros de investigación.

Los eclipses solares totales suelen durar apenas entre dos y tres minutos en un punto determinado de la superficie terrestre. Sin embargo, el evento de 2027 podría superar ampliamente ese promedio, con periodos de oscuridad total que superarán los seis minutos en regiones específicas del planeta.

Para científicos y observatorios de todo el mundo, el fenómeno representa una oportunidad única para estudiar la atmósfera solar, analizar el comportamiento del plasma y observar la corona solar, una de las capas más externas del Sol que normalmente permanece oculta por su intensa luminosidad.

Además de su valor científico, el evento ya genera expectativa en comunidades de observadores y aficionados a la astronomía, quienes planean viajar a los lugares donde el eclipse será visible en su totalidad.

¿Por qué el eclipse solar total más largo del siglo durará más de seis minutos?

La duración extraordinaria de este fenómeno se explica por una combinación poco frecuente de factores astronómicos.

De acuerdo con datos de la NASA, la Tierra estará cerca del afelio, el punto de su órbita en el que se encuentra más lejos del Sol. Debido a esta distancia, el astro se verá ligeramente más pequeño desde nuestro planeta.

Al mismo tiempo, la Luna estará cerca del perigeo, la posición de su órbita en la que se encuentra más cercana a la Tierra. En consecuencia, el satélite natural se verá más grande en el cielo y podrá cubrir completamente el disco solar durante un periodo mayor.

A esta coincidencia se suma otro elemento clave: la trayectoria de la sombra lunar cruzará regiones cercanas al ecuador terrestre. En esas latitudes, la rotación del planeta favorece que la sombra se desplace más lentamente sobre la superficie, lo que prolonga el tiempo de oscuridad.

La combinación de estos factores hará posible un eclipse que podría convertirse en el más largo del siglo XXI, un evento que no volverá a repetirse con características similares en más de cien años.

Dónde se podrá ver el eclipse solar total de 2027

Aunque el fenómeno despertará interés mundial, no todos los países podrán observarlo directamente. La trayectoria de la sombra de la Luna comenzará en el océano Atlántico y cruzará varias regiones del planeta antes de desaparecer.

Los países que estarán dentro de la franja de totalidad incluyen:

España (principalmente el sur del país)

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

En estas zonas el cielo se oscurecerá completamente por varios minutos, permitiendo observar uno de los espectáculos naturales más impresionantes: la corona solar rodeando la silueta oscura de la Luna.

En contraste, Sudamérica quedará fuera de la franja de totalidad, por lo que el eclipse no será visible en países como Colombia. Aun así, el fenómeno seguirá siendo objeto de estudio por parte de científicos de todo el mundo mediante telescopios, satélites y expediciones científicas.

La expectativa es alta. Universidades, agencias espaciales y observatorios ya preparan campañas de observación para aprovechar al máximo este raro evento celeste que promete convertir, por unos minutos, el día en noche.