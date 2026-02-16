CANAL RCN
Colombia

¿Cuáles son los partidos que más testigos electorales han postulado a las elecciones del 8 de marzo?

De momento, 4.900 mesas de votación cuentan con testigos postulados, a través de la plataforma dispuesta por la máxima autoridad electoral.

Foto: CNE
Foto: CNE

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
07:20 p. m.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que avanza de manera satisfactoria el proceso de postulación y acreditación de testigos electorales para las elecciones del próximo 8 de marzo (Congreso y consultas), a través de la plataforma compartida en la web para tal propósito.

“Con corte al 15 de febrero”, indicó la máxima autoridad electoral, “la plataforma registra 5.970 postulaciones de actores electorales que estarán en los comicios del próximo 8 de marzo. Cesar, con el 33%, Valle del Cauca, con el 19,3%, y Córdoba, con 9,9%, son los departamentos que lideran la lista de postulados”.

Además, reveló el nombre de las cinco agrupaciones políticas que más testigos han postulado, de momento, empezando por la Coalición Cambio Radical – ALMA, con el 31,2%; el partido de la Unión por la Gente, con el 25,6%; la Alianza por Colombia, con el 19,2%; el Movimiento Salvación Nacional, con el 11,1%, y MIRA + Colombia Renaciente, con el 6,9%.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse como testigo electoral?

De acuerdo con el CNE, el plazo máximo para realizar el proceso a través de su plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales será el domingo primero de marzo, a las 11:59 p.m.

Entonces, “se procederá a la acreditación de los actores mediante la expedición del correspondiente acto administrativo electrónico y la generación de la credencial digital con su correspondiente código QR; con estos documentos, cada uno de ellos (los testigos electorales) puede cumplir la función que le fue asignada el día de la contienda”.

La nueva plataforma de registro es una herramienta que, de acuerdo con el CNE, permitirá optimizar el proceso de acreditación y facilitar la participación ciudadana en los comicios.

No por nada, “en materia de despliegue territorial, el sistema reporta que más de 4.900 mesas de votación ya cuentan con testigos postulados y se prevé un incremento sostenido en los próximos días, conforme avancen las postulaciones dentro de los plazos establecidos”.

