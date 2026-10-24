Efectos visuales de "Terror en Amazonas" fueron hechos en Colombia

Una serpiente de más de 30 metros que acecha en plena selva amazónica tiene sello colombiano. El estudio FOLKS, con sede en Bogotá, desarrolló cerca de 400 planos de efectos visuales para Beware Boiúna / Terror en el Amazonas, una película de terror y supervivencia rodada en Colombia que llegó a las salas de Estados Unidos el 2 de octubre de 2026.

La cinta, distribuida por Lionsgate Films, tuvo como escenarios principales a Leticia (Amazonas) y Girardot (Cundinamarca). Se presentó en Fantastic Fest el 17 de septiembre y cuenta con la participación de Constantin Film, Jaguar Bite y JB Pictures. El rodaje se hizo entre el 7 de octubre y el 6 de diciembre de 2024.

Una serpiente gigante, 400 planos y la selva como amenaza

El mayor reto fue lograr que la criatura se viera real. Según Nick Seal, supervisor de efectos visuales, el equipo combinó sistemas digitales avanzados con referencias físicas para reproducir el peso, la musculatura y el comportamiento del animal en distintos entornos.

FOLKS participó en todas las secuencias, desde la preproducción hasta la posproducción. Entre las más complejas están:

Las arenas movedizas: un especialista de acción fue arrastrado por el barro y la serpiente se integró digitalmente, con especial cuidado en sombras e iluminación.

El campamento maderero: se construyó una réplica a escala real de una sección de la embarcación y también una versión digital para recrear el ataque.

La batalla final en el campamento minero: la serpiente embiste una máquina cosechadora y casi aplasta a la protagonista.

El trabajo incluyó además mejoras digitales de sangre y heridas, reemplazos faciales, caimanes digitales y una selva con más densidad, vegetación y atmósfera inquietante, para que el paisaje funcione como una amenaza más.

Más de 200 artistas y una apuesta por el talento local

El proyecto arrancó con un equipo pequeño que diseñó la serpiente antes del rodaje. Tras filmar, la posproducción empezó con unos 50 artistas y creció hasta superar los 200, entre especialistas en animación, composición, modelado, iluminación, rotoscopia y simulación de agua y barro. El proceso duró poco más de un año. FOLKS también estuvo en el set, tanto en la selva como en Girardot, para recopilar escaneos, datos de cámara y referencias de iluminación.

Con más de 13 años de trayectoria y una red de más de 900 artistas, la compañía ha trabajado en producciones como Cien años de soledad, Pedro Páramo y Wednesday. David Cañas, supervisor CG, aseguró que el estudio de Bogotá reúne a más de 100 artistas y que el talento colombiano «compite de igual a igual» en producciones internacionales.

Para Andrea Espinal, directora del estudio en Bogotá, la película fue una oportunidad para el talento del país. El caso muestra que la industria de VFX permite a artistas y animadores colombianos trabajar en proyectos de Hollywood sin salir de su ciudad.