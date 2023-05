Festival de Cine de Cannes: así puede ver algunas películas gratis

El Festival de Cannes, considerado uno de los festivales internacionales de cine más importantes del mundo, cargado de grandes directores, artistas y obras llega a la Semana de la Crítica en su edición 62. Por tal motivo, se podrán apreciar cuatro de los cortometrajes participantes en el evento fílmico, a través de la plataforma Festival Scope, quien tendrá de manera virtual y gratuita estas piezas audiovisuales.

De esta manera, los amantes al cine podrán apreciar una selección de películas de la Semana de la Crítica de Cannes, desde el 25 y hasta el 31 de mayo. Además, hasta el próximo 11 de junio se conseguirá ver dos documentales participantes del Festival DocsBarcelona.

También se anunció que el Festival Scope tendrá habilitado diversas producciones de películas de Cannes y próximamente, darán a conocer los documentales, largometrajes y cortometrajes que se exhibirán de manera gratuita.

It’s here! Shorts from @semainecannes - are now playing on Festival Scope. Watch the selection until May 31 — https://t.co/D5qwmD0Svf 📸: CONTADORES / Irati Gorostidi Agirretxe / 2023 pic.twitter.com/cpBDhgQuWr

Esta plataforma virtual permite recopilar diferentes piezas de los diferentes festivales de cine a nivel mundial, entre ellos: el Festival de Cannes, Festival de Cine de Locarno, el Festival de Cine Asiático de Osaka y el Festival de Cine de Cortometrajes Clermont-Ferrand.

More shorts are on the way from the 55th edition of @Quinzaine, available to watch on Festival Scope from May 29 to June 11 📅



Don't miss the most visionary voices in contemporary cinema!



Country availability may vary 🌎 pic.twitter.com/YSG0IXsvcC