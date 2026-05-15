Estrategias con las que empresas colombianas pueden duplicar sus ventas en redes sociales

Las redes sociales dejaron de ser únicamente espacios de entretenimiento y visibilidad para convertirse en uno de los principales escenarios de negocios para las empresas colombianas.

Actualmente, el 54% de las compañías utiliza estas plataformas para comercializar productos y servicios, mientras que el 83% de las pequeñas y medianas empresas ya las integran como una herramienta central de sus operaciones, según datos de GoDaddy.

Sin embargo, aunque miles de marcas tienen presencia digital, pocas logran transformar esa exposición en ventas reales de manera orgánica.

El principal problema, según expertos en monetización digital, es que muchas compañías siguen utilizando las redes únicamente como vitrinas de contenido y no como sistemas estructurados de facturación.

¿Cómo potenciar las ventas a través de las redes sociales?

La estratega en monetización digital Mónica Montañez asegura que las empresas enfrentan hoy una competencia permanente por captar la atención de los usuarios y que el contenido orgánico se ha convertido en la principal herramienta para generar cercanía y confianza.

La mayoría de las marcas publica sin una estrategia clara y solo para mantener presencia. Cuando una cuenta se maneja con objetivos definidos y criterios estratégicos, puede generar ventas constantes y mostrar resultados visibles entre el primer y el tercer mes.

Uno de los principales cambios que proponen los expertos es abandonar las estrategias improvisadas y adoptar estructuras organizadas que permitan convertir seguidores en compradores.

Según Montañez, una estrategia efectiva debe construirse sobre cuatro pilares fundamentales:

El primero consiste en crear contenido que atraiga nuevas audiencias, especialmente mediante formatos de alto alcance como reels y videos cortos.

El segundo paso se enfoca en generar conexión emocional con los usuarios a través de historias cercanas y contenidos que permitan construir confianza.

El tercero aparece con el contenido de posicionamiento, orientado a convertir la marca en una autoridad mediante educación y explicación de productos o servicios.

El cuarto componente es el contenido de venta, considerado el más determinante dentro del proceso. Allí se integran ofertas concretas y llamados directos a la acción que faciliten la conversión.

Para la especialista, la ausencia de esta última etapa explica por qué muchas cuentas con miles de seguidores y altos niveles de alcance no consiguen monetizar sus comunidades digitales.

Los trucos en redes sociales para vender masivamente en empresas

Dentro de este ecosistema digital, algunos formatos comienzan a destacarse como los más efectivos para generar resultados comerciales.

Las publicaciones que muestran transformaciones reales, testimonios de clientes y procesos detallados de compra son las que actualmente registran mejores niveles de interacción y conversión.

No obstante, Montañez asegura que las historias de Instagram se han convertido en una de las herramientas más potentes para cerrar negocios, debido a que facilitan conversaciones más cercanas y rápidas con los usuarios.

A través de respuestas, mensajes directos y enlaces a WhatsApp, las marcas logran generar conversaciones inmediatas que aumentan la intención de compra.

Por esa razón, la experta recomienda que las empresas dejen de concentrarse exclusivamente en aumentar el número de seguidores y comiencen a medir indicadores relacionados con la intención real de compra.

Entre esas métricas se encuentran las conversaciones iniciadas por mensaje privado, las respuestas a historias y los clics hacia enlaces comerciales.

Según la especialista, una cuenta con menos seguidores, pero con alta interacción y conversaciones constantes, puede generar mejores resultados financieros que perfiles masivos con poca participación.

La experta también recomienda que las marcas dominen primero una sola plataforma antes de expandirse a otros canales digitales. El objetivo, explica, es comprender cómo funciona la dinámica de conversión y asegurarse de que cada acción responda a metas medibles.

Este modelo de monetización y conversión digital ya ha sido implementado en compañías como Rimax y Masglo, casos que la estratega utiliza como ejemplo del impacto que puede tener una estrategia enfocada en ventas y no solo en alcance.

En medio del crecimiento del comercio digital en Colombia, las redes sociales se consolidan cada vez más como un canal de negocio donde la diferencia ya no la marca únicamente la cantidad de seguidores, sino la capacidad de convertir la atención en resultados económicos reales.