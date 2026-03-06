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El DJ colombiano que tocará junto a David Guetta en uno de los festivales más importantes de Europa

Nicolás Nohra hará historia como el primer DJ colombiano en presentarse en A Summer Story, uno de los festivales de música electrónica más importantes de Europa, junto a David Guetta, Nicky Romero y Armin Van Buuren.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
10:02 a. m.
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La música electrónica colombiana sigue ganando espacio en los escenarios internacionales. Esta vez, el protagonista es Nicolás Nohra, DJ y productor bogotano que fue confirmado como parte del cartel oficial de “A Summer Story”, uno de los festivales más importantes del verano europeo.

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Con esta participación, el artista se convertirá en el primer colombiano en presentarse en la historia del evento, que celebrará su décima edición los próximos 19 y 20 de junio en Madrid, España.

El festival reúne cada año a miles de fanáticos de la música electrónica y es considerado una de las citas más relevantes del género en Europa. Su programación suele incluir a algunos de los nombres más influyentes de la escena mundial.

Nicolás Nohra compartirá escenario con figuras de talla mundial

La edición 2026 de “A Summer Story” contará con artistas reconocidos como David Guetta, Armin Van Buuren, Jamie Jones, Nicky Romero y Koro Lova.

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En medio de ese grupo de estrellas internacionales aparecerá Nicolás Nohra, quien ha construido una carrera marcada por una propuesta musical que combina sonidos electrónicos melódicos, afro house e influencias árabes.

El DJ, de 34 años y ascendencia libanesa, ha llevado su música a escenarios de países como China, India, Francia, Estados Unidos, Brasil y México. Además, algunas de sus producciones han sido incluidas en presentaciones de referentes globales de la música electrónica como Black Coffee y Rüfüs Du Sol.

“Para mí, como colombiano y como artista joven, es un orgullo hacer parte de un evento tan destacado en Europa. En la década de existencia que tiene este festival soy el primer colombiano que convocan”, afirmó Nohra.

Un logro que abre puertas para el talento colombiano

La invitación al festival no llegó por casualidad. Según se conoció, los organizadores descubrieron la propuesta del artista tras una presentación realizada en España durante 2025.

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Su estilo y puesta en escena llamaron la atención de los responsables del evento, quienes iniciaron conversaciones que finalmente se concretaron con su inclusión en el cartel oficial.

La participación de Nicolás Nohra representa un importante paso para la presencia colombiana en la escena electrónica internacional y confirma el crecimiento de los artistas nacionales en algunos de los festivales más prestigiosos del mundo.

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