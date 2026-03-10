CANAL RCN
Khomha, el Dj paisa que rompe en Tomorrowland, llega al Festival EnCalle de Cultura de Medellín

Este fin de semana Medellín se convertirá en escenario de música electrónica con la participación de Khomha en el Festival EnCalle de Cultura, una jornada artística abierta al público.

Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
02:48 p. m.
La música electrónica será una de las protagonistas del Festival EnCalle de Cultura, que este fin de semana llevará arte, música y actividades culturales a Medellín.

Entre los artistas más esperados del cartel se encuentra el DJ y productor paisa Khomha, quien regresa a su ciudad natal para ofrecer una presentación especial en un escenario abierto al público.

El evento se realizará el sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 de la tarde en el Puente de la 4 Sur, un espacio que será transformado en un punto de encuentro para los seguidores de la música electrónica y la cultura urbana.

De Medellín a los grandes escenarios del mundo: Dj Khoma regresa a su tierra

Khomha es uno de los artistas colombianos que ha logrado consolidar una carrera internacional dentro de la escena electrónica.

El DJ ha participado en algunos de los festivales más reconocidos del mundo, entre ellos Tomorrowland y Ultra Music Festival, escenarios que reúnen a los principales exponentes del género.

Además, el productor paisa fue el primer colombiano en presentarse en el Electric Daisy Carnival Las Vegas, uno de los eventos más importantes de la industria. También fue el artista encargado de cerrar el Electric Daisy Carnival México, considerado el más relevante del género en la región.

Su carrera comenzó en Medellín cuando apenas tenía 14 años, y desde entonces ha llevado su propuesta musical a escenarios internacionales como Electric Zoo y Dreamstate.

Dj Khoma busca brillar en su tierra tras estar en los festivales más importantes del mundo

La participación de Khomha en el Festival EnCalle de Cultura tiene un significado especial para el artista, quien destaca el valor de llevar la música electrónica a espacios abiertos y gratuitos dentro de la ciudad.

Según explicó, este tipo de eventos permiten acercar el género a nuevas audiencias y generar una conexión distinta con el público.

Poder llevar esta experiencia a un espacio abierto permite que nuevas personas descubran el proyecto y vivan la música desde otro lugar.

El artista también resaltó la importancia del talento local dentro de la escena electrónica de Medellín. Para él, los artistas de la ciudad son quienes mantienen viva la dinámica musical cada fin de semana y contribuyen al crecimiento del género en la región.

Los nuevos proyectos de Dj Khoma en los que está Colombia

El DJ también aseguró que el 2026 comenzó con una intensa actividad creativa, trabajando en nuevos lanzamientos musicales, colaboraciones y presentaciones en diferentes ciudades del mundo.

Entre sus objetivos está continuar expandiendo su proyecto a nuevas audiencias internacionales, sin perder el vínculo con Colombia.

Colombia sigue siendo un lugar muy importante para el proyecto. Queremos mantener presencia en eventos clave del país y seguir conectando con el público colombiano.

De cara al evento, Khomha extendió una invitación abierta a los seguidores de la música electrónica para asistir al festival.

El artista espera que el encuentro se convierta en una celebración colectiva de la música y la cultura urbana.

Queremos invitar a todos los amantes de la música electrónica a que nos acompañen este sábado 14 de marzo en Medellín, en el puente de la 4 Sur. Será un show muy especial, con invitados sorpresa y mucha música para compartir juntos. Lo mejor es que es un evento gratuito y abierto para todos.

