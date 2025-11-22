El emotivo llanto de Blessd en su concierto en el Vive Claro de Bogotá: video

Blessd se presentó este viernes 22 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, en lo que él denominó como "su primer estadio" en redes sociales. El cantante paisa apareció en el multitudinario escenario y se dejó ganar por la emoción del momento.

Previo a su aparición, se presentó el streamer Westcol, quien hizo un show como DJ invitado para que los asistentes entraran en calor, pero este le dedicó un sentido mensaje a quien es uno de sus mejores amigos.

La emoción de Blessd en su concierto en Bogotá

El cantante antioqueño se sorprendió al ver a miles de personas en esta presentación, saliendo con la canción que representa los sueños que ha cumplido como artista 'Condenado al éxito II', en donde le ganó la emoción y terminó con lágrimas.

En primer lugar, Blessd se puso de rodillas para agradecer al cielo por este momento y posteriormente, mientras el público coreaba su canción, instó a sus seguidores a pelear por sus sueños.