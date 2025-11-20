Blessd habló sin filtros y aclaró su orientación sexual tras la 'tiradera' de Pirlo

Pirlo, el cantante de trap, le hizo una 'tiradera' a Blessd y la lanzó en Youtube el 19 de noviembre de 2025.

En esa canción manifestó que, desde su percepción, él le enseñó a Blessd a cantar trap y, además, indicó que, presuntamente, el paisa habría tenido intimidad con Samantha Correa, que es una influencer y modelo transgénero.

Fue así como Blessd no solo le respondió con otra 'tiradera', sino que este 20 de noviembre, mediante una historia de Instagram, aclaró su orientación sexual.

¿Qué fue exactamente lo que dijo el reguetonero? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Blessd rompió el silencio y esto dijo sobre su orientación sexual

Este jueves, Blessd subió una foto desde el Viva Claro de Bogotá, en donde se presentará el 22 de noviembre, y habló abiertamente de su orientación sexual.

"Yo respondí con la verdad y no tuve que decir mentiras para que la gente creyera una 'tiradera' ficticia. Todo el que me conoce sabe en realidad cómo soy y no tengo nada en contra de la comunidad LGBTI", comenzó escribiendo Blessd.

"Si fuera gay o me gustaran los hombres, me verían de a mano con un man más lindo que yo jajaja, nunca ocultaría nada. Yo sé que la gente se presta para hacer bulla y estar en contra, pero a mí no me importa porque sé el tipo de persona que soy y los gustos los tengo muy claros", agregó.

De esa manera, el intérprete de 'Mírame', 'Medallo' e 'Instagram', dejó claro que le gustan las mujeres.

Así será el concierto de Blessd en Bogotá

El sábado 22 de noviembre de 2025, Blessd realizará el concierto más grande su carrera en Bogotá, la capital de la República.

Este reguetonero de 25 años cantará ante aproximadamente 55.000 personas y, de acuerdo a lo que está estipulado, las puertas del recinto se abrirán a partir de la 4:00 de la tarde.

Además, por lo especial que será el concierto para Blessd, no solo se espera un show único, sino que también la presencia de invitados de lujo.