Filtraron nuevos videos detrás del beso de Shakira en pleno escenario: nuevos ángulos

Un video aparentemente captado durante un concierto de Shakira en Veracruz, México, desató una verdadera tormenta en las redes sociales.

Las imágenes mostraban a la artista barranquillera en una cercanía con un hombre en el escenario, lo que fue rápidamente interpretado por muchos como un beso discreto.

Este incidente, que se propagó en las redes, llevó a que Shakira a convertirse en tema de conversación global, generando todo tipo de especulaciones sobre la vida personal de la cantante.

Supuesto beso de Shakira con un hombre en concierto se hizo viral

Sin embargo, lo que a primera vista parecía un momento romántico, resultó ser una situación completamente distinta.

Las imágenes completas del concierto, y las aclaraciones posteriores, permitieron comprender que la artista no estaba besando a nadie, sino que recibía asistencia de un miembro de su equipo de producción para continuar con su exigente presentación sin interrupciones.

¿Qué pasó realmente detrás del supuesto beso viral de Shakira?

A través de las redes sociales se pudieron conocer otros ángulos de este momento confirmando que no existió ninguna insinuación de contacto romántico.

La cercanía en el escenario, que fue el origen de la polémica, respondía a la dinámica profesional habitual en cada uno de sus shows.

Según se pudo ver, la cantante estaba inhalando oxígeno, y el hombre en cuestión simplemente le sostenía el aparato para facilitarle el acto.

RELACIONADO Camarógrafo de Shakira cae al grabarla en concierto y su reacción genera fuertes críticas

Videos posteriores, tomados desde diferentes ángulos, demuestran claramente que el supuesto beso no fue más que una ilusión óptica, un truco de perspectiva captado por una cámara de un fan que luego se viralizó.

Desde el inicio de su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira ha sido vista inhalando oxígeno en varias ocasiones, ya sea antes, durante o después de sus presentaciones.

Esta práctica, que la propia artista ha compartido en sus historias de Instagram, responde a la alta exigencia física que implica cantar y bailar simultáneamente durante horas. Es una medida de cuidado personal y profesional para mantener su resistencia y salud en el escenario.

Darina Littleton, capitana del cuerpo de baile también aprovechó la oportunidad para desmentir cualquier rumor de rivalidad con la cantante, asegurando que Shakira respeta y apoya a cada uno de sus bailarines, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo.